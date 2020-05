C'est au tour de ASRock cette fois de présenter ses cartes mères B550, mais vous ne serez pas trop perdus dans les références si vous avez suivi l'annonce sur les cartes Z490 : le fabricant a repris la quasi-intégralité des designs et références prévues sur le dernier chipset bleu, probablement pour réduire les coûts de production. Ceci dit, à la différence de GIGABYTE, ASRock fournit aussi bien des modèles haut de gamme que des cartes abordables.

Dans le haut du panier, nous retrouvons le duo B550 Taichi et B550 PG Velocita. Les alimentations sont solides avec respectivement 16 et 14 phases et des radiateurs massifs, un circuit audio travaillé et une touche de RGB bien agencée. Pour le réseau, par de surplus, ce sera du 2,5 Gb/s de chez Realtek, et la Taichi dispose de Wi-Fi 6 intégré.

Pour le milieu de gamme, les différences entre les cartes Extreme 4 et Steel Legend sont très faibles sur le plan technique et seront plutôt de l'ordre visuel. L'alimentation est solide, avec 12 VRM de 50 A disponibles pour le CPU et avec des refroidisseurs massifs en aluminium, par contre le caloduc disparaît. Le système audio reste de bonne qualité, avec un amplificateur dédié pour pouvoir fournir un son correct sur la prise casque.

L'entrée de gamme est constituée des références Pro 4 et Phantom Gaming 4, qui déjà paraissent moins cheap que chez la concurrence. L'alimentation ne dispose que de 6 phases, mais les VRM restent de bonne taille et il y a un refroidissement minimum. Toutefois, la Phantom Gaming servira aux petites configurations, notamment le modèle équipé d'une puce Wi-Fi, qui peut servir pour des PC peu exigeants. Mais à ce stade, il vaudra mieux mettre quelques euros de plus pour obtenir une Pro 4, sauf si le Wi-Fi intégré est un facteur essentiel.

En petite taille le fabricant n'est pas avare et se permet de faire deux gammes, la plus qualitative étant constituée d'une B550 Phantom Gaming-ITXax et une mATX, la B550M Steel Legend. Ces cartes disposent d'une alimentation pas trop grosse, mais qui sont bien refroidies et qui permettront d'utiliser des processeurs Zen 2 gourmands. Par contre il faudra comme à l'habitude faire l'impasse sur la qualité des circuits audio et la connectique.

Bien entendu, pour ceux qui ont peu de moyens ou qui cherchent des configurations uniquement basées sur de la bureautique, il existe des cartes mATX très épurées : les B550M-HDV et Pro 4. L'alimentation est très légère, la connectique et les fonctionnalités sont limitées et le refroidissement n'est quasiment pas présent. Cependant, l'intérêt de ces cartes sera de monter des configurations bureautiques avec des APU, même si nous conseillerons comme toujours d'investir quelques euros de plus pour avoir une carte mère plus durable.