L'AK400 s'épaissit !

Depuis le mois de novembre dernier, DeepCool nous propose pas mal de jolies choses dans son catalogue de refroidissement. La série AK, avec l'AK620 et l'AK400, se révélait plutôt séduisante en aircooling. La gamme LS, avec les LS520 et LS720, l'était tout autant en watercooling. Et tous ces modèles, en plus d'offrir un bon rapport perf/bruit, étaient particulièrement soignés. Mais la marque ne s'arrête pas en si bon chemin et nous dévoile aujourd'hui un nouveau ventirad ! Mono tour, plus épais que l'AK400, l'AK500 est trapu et conserve les attributs de la série qu'il intègre. Mais est-il aussi efficace qu'il en a l'air ? Allons découvrir tout cela après la présentation du modèle.