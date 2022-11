Le constructeur Thermalright a ajouté un énième nouveau ventirad à son catalogue, qui s'est tout de même pas mal développé ces dernières années, preuve que l'on peut encore un peu compter avec Thermalright sur ce segment, quand bien même toute son offre n'est pas toujours évidente à dénicher chez nous. Le nouvel arrivant se nomme Phantom Spirit 120 SE ! C'est un ventirad double tour, plutôt gros, mais pas non plus le plus gros du marché étant donné qu'il est de catégorie 120 mm. Coiffé de ses deux moulins de 120 mm et avec ses dimensions totales de 130 x 125 x 154 mm, le machin ne pèsera « que » 1,04 kg (à titre indicatif, un NH-D15 monte à 1,304 kg avec les deux ventilos de 14 mm).

Sans surprise, il n'y a rien de très nouveau dans le design, c'est une conception double tour classique avec deux grosses piles d'ailettes en aluminium - 50 a priori, on a essayé de les compter - de chaque côté. Des découpes ont été prévues pour faciliter la compatibilité avec les modules de mémoire les plus hauts. Les radiateurs sont traversés par 7 caloducs de 6 mm de diamètre chargés de transporter la chaleur depuis une base à contact indirect avec l'IHS du CPU. Base et caloducs sont bien évidemment en cuivre, avec une finition nickel. Il faut tout de même admettre qu'il est assez peu commun de rencontrer 7 caloducs sur ce segment, le chiffre le plus courant étant 6, mais on se souviendra tout de même du R1 Ultimate de Cryorig, qui en a également 7 et ce serait d'ailleurs l'une des évolutions du successeur du NH-D15 (qui en a 6) à venir en 2023. Pour l'anecdote, Thermalright était déjà allé jusqu'à 8 caloducs à l'époque avec son très imposant Silver Arrow Extreme.

En complément de cet assemblage de métaux, Thermalright fournira deux moulins de 120 mm avec 9 pales nommés TL-C12B V2, à brancher en 4 pins PWM. Ceux-ci peuvent fonctionner jusqu'à 1500 tr/min, vitesse à laquelle ils arriveront à produire un flux d'air de 66,17 CFM, avec une pression statique de 1,53 mmh H2O et une nuisance sonore de 25,6 dBA. Ils ont par ailleurs un roulement FDB. La compatibilité de l'ensemble sera de mise avec tous les sockets mainstream actuels, LGA1700 et AM5 compris, et la hauteur raisonnable du ventirad devrait lui permettre de rentrer dans une bonne partie des boitiers. Le prix, on ne le connait pas encore. Sur le papier, si ce n'était pour son caloduc supplémentaire, le Phantom Spirit 120 SE semble pratiquement identique au Peerless Assassins 120 SE. Ce dernier, introuvable directement chez nous, peut s'acheter pour 40 € outre-Rhin. Par conséquent, on imagine que le tarif pourrait être à peine supérieur pour le Phantom Spirit 120 SE, ce qui ferait de celui-ci une option potentiellement performante plutôt abordable.