(presque) Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la fabrication d'un ventirad ou d'un AIO... sans jamais oser le demander

Bon, on va se détendre tout de suite : ce n'est pas un contenu made in comptoir comme on aime à vous les préparer, mais une vidéo en provenance d'un constructeur, en l'occurrence : Deepcool. Un constructeur arrivé relativement récemment sur le marché, relativement hein, nous avions notamment marqué leur distribution en france avec le test du fameux Tristellar en 2015, qui avait marqué les esprits par son originalité, moins pour son successeur Quadstellar trois ans plus tard qui, en en faisant des caisses, n'avait pas trouvé son public ; mais d'autres éléments nous avaient marqués comme le très esthétiquement travaillé AIO Captain au look aux limites du steampunk qui nous avait d'ailleurs plutôt inspirés sur les écrits, y compris sur son successeur Captain EX. Malheureusement en bonne entité chinoise qui se respecte, le constructeur opère des choix parfois discutables qui se ressentent dans sa communication, avec des mouvances vers des influenceurs malléables plutôt que des médias plus volubiles sur les éventuels défauts de produits, et c'est bien dommage puisque la marque aura malgré tout étoffé son lineup avec des références de bon aloi.

Dernièrement, le changement opéré côté design vers des dessins plus anguleux et un style plus minimaliste a de plus été une belle réussite. Que voulez-vous, les choix de Bob du marketing sont comme les voies du Seigneur : impénétrables. Bref, revenons sur la fabrication d'un ventirad, rien de très complexe : de la fabrication des heatpipes aux pliages de l'aluminium, scellement des heatpipes, remplissage de ces derniers, assemblage des ailettes, contrôle qualité, et envoyez... c'est pesé. Mais vous y verrez aussi des process sur des AIOs, dont Deepcool assure la conception et la production quand un paquet d'assembleurs bossent avec Asetek; c'est suffisamment rare pour être notable. Ils distribuent également en OEM.

Ne soyons pas dupes, il s'agit là d'une vidéo à vocation promotionnelle — avec même des google-breaks / team building à la chinoise —, ventant les process de la marque, à l'image ce que font certains autres constructeurs montrant la face cachée des leurs gamme de produits, comme be quiet!, assez coutumier de la chose. Mais c'est aussi plutôt sympa de voir ces environnements de petites à moyennes échelles industrielles, qui restent souvent la chasse gardée des constructeurs (et pas besoin de vous expliquer pourquoi ...) mais qui, pour le profane, démystifient les étapes inhérentes de la fabrication avant d'atterrir dans vos PC. On constatera avec un certain amusement la vétusté apparente de certaines machines d'assemblage qui tranchent radicalement avec le design final des produits... Et les nombreuses lignes de production ou l'IA est encore loiiiin d'avoir remplacé l'homme.