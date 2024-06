Deepcool épinglé par les USA pour ses liens commerciaux avec la Russie

Juste avant le début du G7, qui s’est tenu il y a quelques jours en Italie, le département d’état des Etats Unis a annoncé une nouvelle salve de sanctions afin de compliquer l’effort de guerre russe dans son offensive contre l’Ukraine. Si généralement ce genre d’annonce ne concerne pas vraiment le monde du hardware, cette fois, une société importante du secteur était dans le collimateur américain.

Les petites manips finissent toujours par se faire gauler

D’après ce rapport, DeepCool, ou Beijing Deepcool Industries Co Ltd, aurait fourni pour 1 million de dollars américain de produits estampillés CHPL, ou Common High Priority List, c’est-à-dire des produits nécessaires à la Russie afin de poursuivre la production ou l’acheminement d’armes sur le front ukrainien.

Ces sanctions interdisent à toutes les sociétés américaines d’interagir avec Deepcool, incluant la filiale américaine de Deepcool, qui ne pourra tout simplement plus échanger avec sa maison mère basée en Chine. La continuité du service après-vente et de la garantie des produits est aussi remise en question, jettant une grosse ombre sur le géniteur du Quadstellar.

Alors une marque qui disparait aux US, ce n’est pas forcément la fin du monde en ce qui nous concerne. Mais il faut voir un peu plus loin. D’abord, la liste CHPL dont nous parlions plus tôt a été dressée par le Department of Commerce’s Bureau of Industry and Security américain, avec le soutien de l’Union Européenne, du Royaume Uni et du Japon. Aussi, bien que l’annonce ne concerne pour le moment que le marché Américain, on ignore si la consigne sera reprise par chez nous. En ce qui concerne le conflit en Ukraine, l’UE et les Etats Unis agissent souvent de concert, bien que les 27 aient souvent un peu de retard sur leurs homologues outre-Atlantique.

Ensuite, et c’est bien là l’aspect le plus inquiétant, Deepcool est une énorme entreprise de production, il ne s’agit pas seulement d’une marque de distribution. La société approvisionne par exemple Dell pour différentes solutions de refroidissement qui pourraient donc aisément affecter la vente des PC de bureau et portables de la marque.

Une petite vidéo de l'ami der8auer qui montre l'étendue de la production Deepcool.

Il est également notoirement connu que Deepcool produit pour de nombreuses marques plus connues du monde PC, tant des radiateurs aircooling que des AiO, des boitiers, des ventilateurs et d’autres accessoires de refroidissement, bien que la liste des partenaires soit précieusement conservée au coffre. Impossible de savoir précisément quelles marques sont concernées, mais par exemple Noctua ne fabrique pas directement ses produits. En réalité, la chouette marque autrichienne s’appuie depuis ses débuts sur son partenaire Kolink, un fabricant Taiwanais. De la même manière, Asetek est derrière de nombreux kits AiO, et Seasonic ou FSP derrière de nombreuses blocs d’alimentations. Dans le monde du PC, quelques immenses usines de production servent de fondation aux nombreuses marques qui ne font ensuite que positionner le produit de base (ventilateur, boitier, alimentation, souris, écran, etc…) en fonction de leur clientèle.

Cet aspect ne se limite d’ailleurs pas qu’à nos PC, et Deepcool fournit également certains acteurs du secteur automobile tels que Siemens, ce qui pourrait laisser entrevoir un problème plus large encore.

Pour l’heure, les produits Deepcool sont encore listés outre-Atlantique ainsi qu’en Europe, mais la situation risque de se compliquer dans les jours à venir : on vous suggère donc d'éviter tout achat jusqu'à nouvel ordre. D'un point de vue plus proche du média, nous avions des doutes sur les choix promotionnels observés du constructeur depuis quelques mois et en avions par voie de conséquence quelque peu pris nos distances. Je vous en prie My Darling ; Je vous l'ai déjà dit. Nous sommes tous victimes de la causalité !