Sharkoon se met aux ventirads et dégaine d'emblée trois modèles

be quiet! n’est pas la seule marque à sortir de sa zone de confort avec ses claviers Dark Mount et Light Mount ; c’est aussi le cas de Sharkoon. Pas avec des claviers forcément (l’entreprise en commercialise déjà), mais avec ses premiers ventirards. Jusqu’ici, pour garder les CPU au frais, Sharkoon se limitait aux refroidisseurs par liquide avec ses S70, S80 et S90.

A40, A50 et A60

Ceux seulement basés sur l’air complètent cette numérotation par le bas, mais avec le préfixe A. Nous avons donc les A40, A50 et A60. Les deux premiers sont des modèles de type tour simple, tandis que l’A60 exploite un design double tour. Tous ces produits sont disponibles en trois versions : noir mat, noir RGB et blanc RGB.

Par ailleurs, les dizaines renseignent le nombre de caloducs de chaque ventirad. L’A40 possède ainsi quatre caloducs, l’A50, cinq caloducs, et l’A60, six caloducs. Ce sont des tubes de 6 mm de diamètre en direct touch.

Pour les dimensions globales, l’A40 et l’A50 sont jumeaux : 120 x 72 x 153 mm. L’A50 est un peu plus lourd, avec 605 grammes sur la balance contre 591 grammes pour l’A40. Sharkoon renseigne des capacités de dissipation de 230 W et 220 W respectivement.

L’A60 mesure 120 x 125 x 156 mm et approche le kilo (960 grammes). Il peut gérer un CPU à 260 W de TDP.

Pas de discrimination pour les ventilateurs. Nous retrouvons des moulins de 120 x 120 x 25 mm conçu pour agiter de l'air entre 500 et 1800 tr / min. Le débit d’air maximal est de 121,55 m³/h, tandis que le niveau sonore monte à 30 dB(A) à pleine charge. Il est sans doute superflu de le préciser, mais l’A60 est livré avec deux ventilateurs. Ajoutons que les versions RGB possèdent 12 LEDs, mais que pour l’A60, un seul des deux est éclairé.

Ces ventirards de la série A compatibles avec les CPU Intel LGA1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1356 / 1366 et AMD AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM1 / FM2. Aucun tarif ou date de commercialisation pour l’instant. Le lien vers la page de Sharkoon consacrée à ces modèles.