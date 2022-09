Si vous êtes sur le point de craquer pour une configuration utilisant les derniers CPU AMD — pas encore achetable, même si cela ne devait pas tarder —, voilà une nouvelle qui devrait faire un peu plus pencher la balance vers l’achat. En effet, qui dit nouvelle plateforme dit absence de compatibilité, en l’occurrence pour la RAM, mais possiblement pour le ventirad : un point noir pour ceux mettant à jour leur setup, mais aussi pour les concepteurs de refroidisseur de processeur, pour qui un rafraichissement de la gamme est nécessaire. Or, les rouges ont bien fait les choses, puisque le nouveau socket conserve des dimensions proches de l’AM4, entraînant des emplacements inchangés pour la fixation des ventirads et autres AiO.

De ce fait, toute la gamme AM4 de chez Noctua est annoncée compatible d’office avec les mobales AM5, à l’exception des NH-L9a-AM4 low-profile et du kit de montage NM-AM4-L9aL9i. Pas de panique, un kit de fixation mis à jour, le NM-AM5-L9aL9i, sera disponible gratuitement pour ceux dans le besoin, à parti d’octobre. Dans la pratique, cela signifie que tous les bousins achetés après septembre 2019 sont bons ; dans le doute, Noctua a un site dédié pour vous aiguiller. Pour ceux possédant un PC plus ancien encore, le hibou n’aura aucun problème à vous offrir le kit AM4/AM5 correspondant : voilà une culture d’entreprise que l’on aime, au Comptoir ! Notez, par contre, qu’une preuve d’achat du matériel Noctua et d’un CPU ou une mobale AM5 est nécessaire pour se procurer les adaptateurs, la firme ne souhaitant pas se faire rouler aussi facilement. Reste à voir ce qu’il en sera chez la concurrence !