DeepCool fait de l'AIO depuis très longtemps, parfois avec plus ou moins de succès, mais ce qui le distingue des autres, c'est que c'est l'un des rares fabricants à encore concevoir ses propres pompes, là où beaucoup se contente de faire de l'Asetek, du CoolIT ou de l'Apaltek/Apalcool (attention, ce dernier semble avoir du mal en ce moment).

Aujourd'hui DeepCool nous dévoile ses LT520 et LT720, qui viennent donc emboiter le pas aux LS520 et LS720 lancés (et testés par nos soins) cet été. Un seule petite lettre a donc changé dans le nom, et quoi avec du côté des caractéristiques ? Tout d'abord, la nouvelle série se distinguera visuellement. Alors que l'habillage du waterblock de la série LS est plutôt ordinaire, celui de la série LT est beaucoup plus design et attirera bien plus les regards par son style géométrique moderne à base de miroirs infinis. Cool pour ceux qui passent leur temps à zyeuter l'intérieur de leur PC, une bien belle jambe pour les autres. Attention, il est aussi plus large, plus long et plus haut de plusieurs mm.

Les ventilateurs aussi sont différents, bien que la conception soit identique. À la place des FC120, vous aurez des FK120. Toutefois, hormis l'absence d'ARGB, les caractéristiques sont les mêmes : PWM, 500 - 2250 tr/min, nuisance à pleine charge de 32,9 dBA, débit de 146 m³/h, roulement FDB... Il n'est toutefois pas très clair s'il est possible de les chainer comme les FC120, mais on dirait bien que non. Pompe, radiateur et base en cuivre sont a priori également inchangés. On suppose donc que le waterblock fera toujours 52 mm d'épaisseur et possédera 12 microcanaux. La pompe de 4e génération de chez DeepCool moulinera toujours jusqu'à 3100 tr/min pour propulser le liquide de refroidissement chargé de calories vers un radiateur en aluminium d'une épaisseur de 27 mm via un tubage gainé de 6 mm de diamètre et 410 mm de longueur. La compatibilité est évidemment de mise avec tous les sockets récents accessibles au grand public, LGA1700 et AM5 inclus.

En somme, se décider entre LS et LT reviendra donc avant tout à choisir un certain style et une certaine quantité de LED ARGB. Pour ce qui est des performances, elles seront logiquement identiques et dans ce cas on ne peut que vous encourager à (re)lire notre test de la série LS. Le point faible de cette dernière fut le bruit, ce sera donc surement aussi celui de ces nouveaux LT. On ne connait pas encore les prix en euros, ceux en dollars sont de 109 et 139 $ respectivement pour la version 240 et 360 mm. C'est un MSRP identique à celui des LS520 et LS720, qui se vendent chez nous pour 130 et 150 € environ. Par conséquent, on peut en déduire que les LT520 et LT720 se négocieront aux mêmes prix.