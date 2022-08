Écrit par Thierry C. | 18 Août 2022

Blanche neige a la rescousse

Par ces fortes chaleurs, nos corps ne sont pas les seuls à souffrir ! Un coup de clim, un parasol, une bonne binouze suffisent parfois à nous protéger d'un risque de surchauffe. Mais nos PC, à notre connaissance, n'apprécient pas encore l'IPA. Le seul liquide que nous pouvons leur faire approcher se situe dans les AIO et watercooling, plus efficace pour leur refroidissement. Cependant, certains d'entre nous sont encore réfractaires à cette idée, et c'est pour cela que l'air cooling à encore de beaux jours devant lui. Ça tombe bien, puisqu'aujourd'hui, c'est DeepCool qui nous propose un petit ventirad tour de 120 mm pour tenter de rafraîchir nos installations. Nous allons donc vous présenter l'AK400 WH, sorte de demi-AK620, dans sa livrée blanche toute fraîche.