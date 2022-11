On prend les mêmes et on recommence... en mieux ?

Difficile de proposer des innovations lorsqu'il s'agit de watercooling tout-en-un. Les marques améliorent, modifient, déclinent de toutes sortes de versions leurs modèles. Et DeepCool n'y échappe pas ! Après avoir rencontré les la série LSx20, proposant sobriété et performance, nous n'imaginions pas la voir débarquer aussi rapidement avec d'autres modèles (ou version plutôt). Pourtant la marque revient sur le segment avec ses LTx20. Une lettre change, mais pas que. La base est identique, et on y ajoute d'autres ventilateurs plus sobres et un top de pompe un peu plus voyant ! Esthétiquement différents, mais toujours aussi performants ? Allons voir comment se comportent les LT720 et LT520 en pratique.