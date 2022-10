Il y a bien longtemps, lorsque vous achetiez une carte graphique, il était de bon ton de changer le ventirad d'origine, souvent le talon d'Achille de ces cartes. Bruyants, pas spécialement efficaces, ces ventirads d'usine ont vu leur place occupée par les cadors de l'époque, les Zalman VF900, Arctic VGA Silencer puis Accelero. Mais lorsque les marques ont commencé à se pencher sur ce problème, cela a signifié l'arrêt de mort des solutions tierces dans un futur proche. Certains ont essayé de rester dans le coup du cooling au détail, comme Corsair, ou Raijintek, mais ça n'a pas trop pris.

Raijintek ramène finalement à la vie le Morpheus, gros radiateur surmonté de gros ventilateurs de 120 mm. Sa nouvelle référence, le Morpheus 8069, pourrait bien connaitre un certain succès. Il mesure 25.4 cm de long x 11 cm de large x 4.4 cm d'épaisseur, 515 g, mais il ne s'agit que du radiateur incluant la base en cuivre recouverte de nickel, les 129 ailettes, et les 12 (plutôt 6 mais longs et recourbés) caloducs. En y ajoutant les 2 moulins de 120 mm de diamètre et donc de 25 mm d'épaisseur, l'ensemble commence à faire très épais. C'est un des inconvénients de cette solution, taillée pour dissiper jusqu'à 360 W pour le seul GPU. Pour les autres éléments consommant et chauffant, comme les VRM, voire la VRAM, il y a des radiateurs fournis en nombre suffisant. Par ailleurs une backplate accompagne le bundle.

Vous vous demandez quelles sont les cartes visées ? Chez AMD, ce sont les RX 6700 à 6900 XT (ce qui doit inclure le refresh en 6x50), chez NVIDIA, ce sont les RTX 3080, 3090 +/- Ti et la RTX 4090. Théoriquement, ça doit arriver le 1er novembre, à voir avec les cartes qui sortent pour la compatibilité, physique et thermique. Il faudra aussi voir l'efficacité de la chose face aux ventirads plutôt performants des marques, son silence également, et le surcoût qu'elle engendre compte tenu de prix déjà exorbitants des cartes graphiques. Ne pas oublier la garantie qui saute aussi, si vous faites sauter le scellé sur les vis, ça sera compliqué. Ça fait beaucoup quand même ! (Source)