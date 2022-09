Dans ce milieu, la guerre de la communication fait rage. Quand AMD était au fond du trou, Intel n'avait pas besoin de faire des efforts, ça se vendait tout seul. Mais depuis qu'AMD est revenu plus fort, la partie est moins facile, c'est le moins que l'on puisse dire. Le 27 septembre cristallise ces tensions et cette guerre commerciale, c'est à celui qui sortira les meilleurs produits, ou qui sera en mesure de polluer l'heure de gloire de l'autre. AMD va mettre en vente -ça a déjà commencé d'ailleurs- ses puces Ryzen 7000, ce 27/09. Au même moment, Intel s'est organisé sa conférence Raptor Lake, ça ressemble à un vieux couple qui se dispute les draps du lit, comme Éric et Pascal quand ils dorment ensemble !

MSi a tweeté sa prochaine conférence pour dévoiler ses produits à base de Z790. Il y aura ça plus d'autres produits, mais c'est certainement le coeur de la conférence. EDGE, MEG, et des tas de gammes devraient y être présentés. Pour les fabricants de mobales, par contre, dans la mesure où ils font du rouge et du bleu, ce sera un mois de septembre synonyme de la fête du slip, les ventes vont reprendre, la machine va tourner à fond. Mais les prix, mamamia... on va voir ce qui nous attend avec les GPU aussi, ça sera amusant !