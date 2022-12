DeepCool CH510 Mesh Digital : orienté flux d'air et avec un truc en plus !

Toujours à la recherche d'un boitier qui vous inspire, n'est pas trop grand, ni excessivement couteux, mais pas trop mal constitué non plus ? Le nouveau prétendant se nomme CH510 MESH DIGITAL, il nous vient de chez DeepCool.

Ce que vous aurez en face de vous sera un boitier ATX moyen tour avec des dimensions de 455 x 230 x 471 mm, une fusion d'ABS, d'acier et de verre trempé pour un total de 7,5 kg. Il se veut être un boitier bien ventilé, du coup, point de mur en façade, mais de la maille métallique (du mesh, quoi ?) et il pourra accueillir un total de 9 ventilateurs de 120 mm maximum ou 5 x 140 mm + 2 x 120 mm maximum, ce qui est déjà pas mal. En revanche, il ne sera livré d'usine qu'avec un seul petit moulin de 120 mm installé à l'arrière. Il est important de noter que toutes les entrées sont filtrées.

Avec autant d'emplacements, il va de soi que les radiateurs jusqu'à 360 mm s'y trouveront aussi suffisamment à l'aise. Tout autant d'ailleurs qu'une carte mère E-ATX, un ventirad de 175 mm de haut, une alimentation ATX de 170 mm de long ou une carte graphique de 380 mm de long. Des limites qui permettent déjà d'envisager une configuration plus que sympathique sans trop se poser de questions. Il faudra tout de même être un peu plus raisonnable en matière de stockage, le CH510MD n'ayant ce qu'il faut que pour 2 disques durs et 3 SSD 2,5". Enfin, les I/O sont constitués d'une prise USB-A 3.0, USB-C (3.0 ?) et d'un jack audio, un semble très basique pour 2022/2023.

Les petits plus du boitier ? Le panneau en verre trempé est attaché magnétiquement et avec un verrou de sécurité, il se retire donc sans avoir à dévisser quoi que ce soit, à l'inverse du second panneau en acier, qui lui est à visser. Certes, on aurait peut-être préféré une fenêtre montée sur gonds pour plus de sécurité. Il y a aussi des passes-câbles en caoutchouc et un support anti-sag ajustable en hauteur pour le GPU. Enfin, vous aurez certainement déjà remarqué la portion de la façade différente du reste. En effet, vous y trouverez ici un concept vieux au moins comme le jacky tuning, à savoir un écran d'affichage programmable capable de montrer les températures et autres informations du système. Rien de très indispensable, mais on suppose que certains sauront apprécier la chose.

Le prix de l'engin ? 99,99 €, ce qui ne nous semble pas particulièrement excessif, même si l'on peut regretter qu'il n'y ait qu'un seul ventilateur à ce prix-là. Néanmoins, il est semble garanti qu'il respirera tout de même déjà bien mieux que le CH510 original. Le CH510 MESH DIGITAL devrait d'ores et déjà être disponible ou ne pas tarder à l'être.