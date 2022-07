Voilà du watercooling qu'il est sobre

Il faut remonter au mois de juillet 2020 pour retrouver la trace d'un kit de watercooling sous étendard DeepCool dans nos pages. Il s'agissait du Castle 280X au bloc pompe massif et plutôt performant. Le modèle embarquait la technologie anti-leak, permettant de ne laisser échapper aucune information avant la date du NDA. à moins qu'on parle de fuite de liquide ? Bref, le modèle faisait bonne impression et depuis, plus rien, en tout cas sous son propre nom puisque le fabricant reste assez actif pour d'autres marques. Il est temps de vous présenter une toute nouvelle série de watercooling, de conception classique et plutôt sobre. Allons donc découvrir ensemble les LS520 et LS720 sur notre nouvelle plateforme Alder Lake.