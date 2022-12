Quadstellar Infinity : le monstre de Deepcool fait son retour !

Il y a plusieurs façons de faire du très gros boitier. Il y a la méthode « traditionnelle » façon HAF700 EVO de chez Cooler Master ou encore V3000 PLUS chez Lian Li, puis il y a la série des « Stellar » chez Deepcool ! L'aventure avait commencé avec un Tristellar, avant de culminer avec le Quadstellar - des boitiers que nous avions par ailleurs eu la chance de tester ! Les tailles étaient différentes, mais l'idée était à chaque fois la même : compartimenter ! 5 longues années moins folles après le Quadstellar et une édition spéciale « Electro », Deepcool a visiblement décidé qu'il était temps de renouvelle sa recette maison du boitier bien lourd, volumineux et pas pratique du tout à caser ni sur la table ni sous le bureau : voici le Quadstellar Infinity !

Boum !

Vous remarquerez d'emblée que conception et style n'ont absolument pas changé. Le Quadstellar possède toujours ce qui faisait la particularité du prédécesseur, à savoir 4 compartiments quasi individuels, 4 évents réglables en façade et du verre trempé de partout pour voir son matos peu importe l'angle ! Sur le papier, l'avantage des compartiments est d'avoir un meilleur refroidissement, et d'éviter que les composants les plus chaleureux ne se chauffent trop les uns les autres (les coquins) et le reste de la clique, et les évents réglables permettent de choisir entre performance de refroidissement et silence. Notre test du Quadstellar avait prouvé à l'époque la grande efficacité de la solution, particulièrement favorable au GPU, seul dans son logement avec sa ventilation privée.

Comme vous le verrez à la lecture du tableau, le Quadstellar Infinity est toujours un « boitier » plus que capable, quand bien même ses dimensions sont un poil plus raisonnables que celles du prédécesseur - son emprise au sol n'en restera pas moins assez importante. Fort d'un intérieur relativement simplifié, la nouvelle version est plus permissive vis-à-vis de certains éléments matériels, comme le ventirad ou l'AIO sur le côté, mais il est évident qu'il vaudra toujours mieux privilégier le watercooling si l'intention est d'y installer une configuration à la hauteur de la bête. En revanche, le Quadstellar Infinity possède beaucoup moins d'emplacements pour le stockage. En effet, le nombre a été réduit de plus de la moitié. Ça reste correct, mais c'est pour le coup aussi assez mainstream. Dans la même veine, alors qu'il y avait 5 ventilos (plutôt bruyants, certes) inclut avec le Quadstellar de 2017, le refresh n'en possédera aucun. Dommage. Les I/O du boitier sont également très légers, ce qui était toutefois déjà le cas avant.

Le prix de ce nouveau vaisseau spatial de « dimensions galactiques » ? Il sera pour le coup un peu plus accessible que le précédent, avec une étiquette de 370 € ! Disponible dès ce mois-ci. Attention, c'est le genre de carton bien carré qui ne passera pas sous le sapin, dont il fera au moins 1/3 de la taille.