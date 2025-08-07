720 Hz sur écran OLED ? Oui, mais en 720p !

720 Hz sur écran OLED ? Oui, mais en 720p !

720 Hz sur écran OLED ? Oui, mais en 720p !

En juin, SDC (Super Display Co.), une entreprise chinoise, avait levé le voile sur les caractéristiques du moniteur Flash 540-Meta, basé sur une dalle OLED LG de 4e génération. Ce modèle avait attiré l’attention grâce à sa fréquence de rafraîchissement annoncée à 720 Hz — de quoi faire passer les écrans à 600 Hz de MSI et d'ASUS pour des trucs pas très réactifs. À l’occasion du salon K-Display 2025, LG Display a fourni des détails supplémentaires sur le panneau utilisé.

Ce n'est pas celui-ci ; ça, c'est un 45 pouces incurvé

Grosse vitesse, petite définition

L’écran précité exploite panneau QHD de 27 pouces qui repose sur la technologie OLED Tandem de 4e génération. Outre une couverture DCI-P3 de 99,5 % et une luminosité maximale de 1 500 cd/m², l’annonce de LG permet d’y voir plus clair sur les fréquences. L’écran supporte jusqu’à 540 Hz en définition native. Par contre, pour monter à 720 Hz, il a besoin de la technologie DFR (Dynamic Frequency & Resolution) et de carrément rétrograder la définition en HD, soit du 720p. Un couple parfait sur le papier : 720 Hz – 720p. Dans les faits, il fait nettement moins rêver !

D'autres caractéristiques communiquées par SDC en juin :

Un grand écran, un grand moniteur, et des dalles pour les bagnoles

Parmi les autres annonces, LG a dévoilé un panneau OLED de 83 pouces reposant sur une structure Primary RGB Tandem. Celle-ci empile les couches rouge, verte et bleue comme sources lumineuses distinctes, ce qui permet d’atteindre une luminosité maximale de 4 000 cd/m². C’est également la première démonstration commerciale d’un OLED grand format utilisant ce type de structure.

Autre nouveauté : un moniteur OLED de 45 pouces en 5K2K (5120 × 2160). L'entreprise le présente comme offrant la résolution la plus élevée parmi les moniteurs OLED actuellement disponibles. Ne faites pas abstraction du terme « moniteurs » ; il existe bien sûr des téléviseurs OLED 8K.

Les autres produits sont des solutions d’affichage pour le secteur automobile. Un domaine en marge du nôtre, mais qui réserve quelques curiosités qui méritent de s'y arrêter.

Notamment l'écran LCD incurvé « Pillar-to-Pillar » (affichage qui s’étend d’un montant à l’autre du pare-brise) de 57 pouces, qualifié de plus grand écran automobile disponible.

Ou encore ce concept d’extensible de type jog dial. Plat et lisse lorsqu’il est inactif, il se transforme en molette tactile circulaire dès qu’on l’active, grâce à sa capacité d’étirement jusqu’à 53 %. Ce n’est pas très clair ? La vidéo de démonstration ci-dessous parlera d’elle-même.