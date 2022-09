Alors que les tests devraient paraitre le 26 septembre aux dernières rumeurs, pour une mise en vente le lendemain, voilà que certains sites n'hésitent pas à mettre en vente les Ryzen 7000. Si certains pensent qu'il est d'ores et déjà possible de se monter la plateforme complète, sachez que les cartes mères sont restées au garage, il n'y en a pas, pas encore en tout cas. Pour rappel, on aura droit à 4 processeurs donc voici les détails :

AMD Ryzen MSRP initial Coeurs/Threads Boost en GHz Cache L2 en Mio Cache L3 en Mio TDP R9 7950X 699 $ 16/32 5,7 16 64 170 W R9 5950X 799 $ 16/32 4,9 8 64 105 W R9 7900X 549 $ 12/24 5,6 12 64 170 W R9 5900X 549 $ 12/24 4,8 6 64 105 W R7 5800X 449 $ 8/16 4,7 4 32 105 W R7 7700X 399 $ 8/16 5,4 8 32 105 W R7 5700X 299 $ 8/16 4,6 4 32 65 W R5 7600X 299 $ 6/12 5,3 6 32 105 W R5 5600X 299 $ 6/12 4,6 3 32 65 W

Vous pouvez voir les caractéristiques, et les prix attendus, en dollars. Et c'est là que le bât blesse. L'euro est devenu faiblard par rapport au dollar, par conséquent, on devrait payer plus cher. De plus, ajoutez taxes et autres billevesées, et vous devriez obtenir des prix qui piquent le fondement. Et par dessus le marché, les tarifs de précommande devraient être élevés, comme à chaque lancement, d'une part parce que le stock est petit, et d'autre part parce que les VPC jouent à fond la carte de la hype, et donc margent souvent beaucoup sur les premiers lots.

CDiscount possède ces 4 références, notées en stock, avec capacité de les expédier pour avoir le CPU en 24 heures. Mais nous voyons ce que nous craignions. Le 7600X est facturé 409.99 €, le 7700X vous coûtera 589.99 €, le 7900X passe à 749.99 €, quant au 7950X, il explose la barre des mille boules avec 1099.99 €.

Ça douille, et on pourrait se dire que les autres grosses enseignes françaises pourraient proposer moins cher. Mais il reste le groupe LDLC, peu enclin aux prix MSRP, ou en tout cas ne suivant pas les variations chez les autres enseignes comme Amazon ou CDiscount justement, Amazon ne les a pas listés, et RDC non plus. Comme on vous le disait, se monter de l'AM5 va coûter une blinde, si vous ajoutez de la carte mère correcte, il faut tabler sur 250 à 300 boules, plus la RAM autour des 250 € pour la DDR5 5600 C36, et vous obtenez la recette d'un plumage pour accéder aux dernières technologies. Dans ce milieu, il n'y a pas d'humanitaire, qu'on se le dise !