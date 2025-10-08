Les Ryzen 9000 deviennent Embedded : mÃªme socket, nouvelle vocation

Entre le lancement dâ€™un Ryzen 5 5600F dont le F ne dÃ©signe pas lâ€™absence dâ€™iGPU et le retour de Comet Lake, voici de nouveaux arrivants qui nous rappellent que nous sommes bien en 2025 : AMD a dÃ©gainÃ© sa nouvelle sÃ©rie Ryzen Embedded 9000. Nous vous le donnons en mille, cette gamme survient aprÃ¨s celle des Ryzen Embedded 8000 (mais diffÃ¨re pas mal de celle-ci).

Les PRO avant la fin d'annÃ©e

Au regard de cette filiation, nous Ã©tions dÃ©jÃ en terrain connu. NÃ©anmoins, vous allez le dÃ©couvrir, la gÃ©nÃ©alogie se borne Ã la numÃ©rotation. En effet, les Ryzen Embedded 9000 sont calquÃ©s sur les Ryzen 9000 de bureau ; la gamme reflÃ¨te celle des modÃ¨les grand public, mais adaptÃ©e aux PC industriels, systÃ¨mes dâ€™automatisation et solutions de vision artificielle, pour reprendre la terminologie dâ€™AMD. Reste que sous cette forme non PRO, ces puces sont juste conÃ§ues pour rÃ©pondre aux besoins Ã long terme de ces marchÃ©s. En clair, elles bÃ©nÃ©ficient dâ€™un cycle de vie garanti de sept ans.

La gamme se compose des Ryzen 9 9950X3D / 9950X, Ryzen 9 9900X3D / 9900X, Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X. Les frÃ©quences et configurations de cÅ“urs restent identiques Ã celles des versions grand public : jusquâ€™Ã 16 cÅ“urs Zen 5 (TSMC 4 nm FinFET ; 6 nm FinFET pour le die I/O), pour des boosts de 5,7 GHz au mieux. La 3D V-Cache est de rigueur sur certaines rÃ©fÃ©rences. Comme leurs homologues de bureau, ces puces embarquent un petit iGPU RDNA 2 et prennent en charge la mÃ©moire DDR5 ainsi que la connectivitÃ© PCIe Gen 5. Le recours au socket AM5 achÃ¨ve la ressemblance. Par ailleurs, les Ryzen 8000 Embedded ont une NPU, mais n'en cherchez pas ici.

Avant la fin de lâ€™annÃ©e, AMD complÃ©tera cette offre avec des Ryzen PRO Embedded, davantage orientÃ©s vers ce secteur. Ces versions proposent des fonctionnalitÃ©s de sÃ©curitÃ© et de gestion renforcÃ©es, ainsi qu'une durÃ©e de support / disponibilitÃ© portÃ©e Ã dix ans.