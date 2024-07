Des premiers tarifs rassurants pour les Ryzen 9000, puisqu'ils marquent une déflation

Le report des Ryzen 9000 Granite Ridge avait éveillé une pointe d’inquiétude. La cause avancée, de simples erreurs typographiques, nous a tout de même rassurés. Voici une autre bonne nouvelle à propos des processeurs desktop Zen 5 : les tarifs de lancement en dollars seraient inférieurs à ceux de la précédente génération (Ryzen 7000 Raphael).

Des Ryzen 9000 bon marché ?

Précision importante : ce ne sont pas des prix officiels. AMD ne les a toujours pas communiqués, y compris en dollars. Les montants renseignés ci-dessous proviennent néanmoins de deux détaillants réputés, à savoir Newegg et Best Buy ; nous ne sommes pas sur des prix en provenance d’une obscure boutique perdue au fin fond de l’Estonie. Les tarifs, momentanément affichés (ce n'est bien entendu pas un pur hasard ; en principe, les Ryzen 9000 devaient être disponibles en ce 31 juillet 2024), ont été capturés par une source fiable, à savoir momomo_us.

Inutile de gloser pendant plusieurs paragraphes, le tableau ci-dessous est le meilleur moyen de jauger des différences entre les prix de lancement officiels des Ryzen 7000 et ceux, officieux, des Ryzen 9000, outre-Atlantique. Les factures seraient de 100 à 20 dollars moins élevées qu’en 2022. Les écarts les plus importants seraient à chercher du côté des Ryzen 9, bien qu’avec un tarif de 649 dollars, Newegg suggère une différence de 50 dollars plutôt que de 100 dollars comme chez Best Buy, pour le flagship.

Processeur Cœurs CPU Fréquence Boost TDP Prix de vente recommandé à la sortie en dollars Prix de vente recommandé à la sortie en euros Prix actuel en euros chez TopAchat Ryzen 9 9950X 16x Zen5 5,7 GHz 170W 599 / 649 dollars ? ? - Ryzen 9 9900X 12x Zen5 5,6 GHz 120W 449 dollars ? ? - Ryzen 7 9700X 8x Zen5 5,5 GHz 65W 359 dollars ? ? - Ryzen 5 9600X 6x Zen5 5,4 GHz 65W 279 dollars ? ? - Ryzen 9 7950X3D 16x Zen4 5,7 GHz 120W 699 dollars 849 euros 617,49 euros Ryzen 9 7950X 16x Zen4 5,7 GHz 170W 699 dollars 849 euros 569,99 euros Ryzen 9 7900X3D 12x Zen4 5,6 GHz 120W 599 dollars 719 euros 455,99 euros Ryzen 9 7900X 12x Zen4 5,6 GHz 170W 549 dollars 669 euros 408,49 euros Ryzen 7 7800X3D 8x Zen4 5,0 GHz 120W 449 dollars 549 euros 408,49 euros Ryzen 7 7700X 8x Zen4 5,4 GHz 105W 399 dollars 479 euros 337,24 euros Ryzen 5 7600X 6x Zen4 5,3 GHz 105W 299 dollars 359 euros 237,49 euros

Il faut rester prudents, et nous attendrons d’avoir vent des tarifs officiels en euros pour s’emballer. Toutefois, voir débarquer des Ryzen 9000 vendus à des montants plus attractifs que les Ryzen 7000 n’est pas une hypothèse ubuesque : les prix pratiqués pour leurs prédécesseurs avaient été jugés trop élevés. Résultat, quelques semaines après la sortie, AMD avait été contrainte de pratiquer des promotions à durée limitée, avant de rapidement pérenniser ces baisses. Le Ryzen 7 7950X par exemple, lancé fin septembre à 699 dollars / 849 euros, pouvait être acquis pour 574 dollars / 670 euros dès la fin novembre. Qui sait, l’entreprise dirigée par Lisa Su a peut-être retenu la leçon...