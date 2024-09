Ryzen 9000X3D : gamme, date de lancement, performance… ça se précise !

Ces derniers jours, diverses sources ont colporté des ragots en lien avec les Ryzen 9000X3D. Une gamme à laquelle sont vraisemblablement suspendus pas mal de joueurs PC désireux d’obtenir le meilleur pour leur loisir ; en effet, si les Ryzen 9000X Granite Ridge ne devancent pas les Ryzen 7000X3D en la matière, nul doute que leurs variantes affublées de 3D V-Cache surclasseront ces derniers ; de quoi leur conférer auprès du public un accueil plus favorable que celui réservé aux Ryzen 9000X ?

Ryzen 7 7800X3D © ebay

Ryzen 7 9800X3D : futur roi des jeux

Nous n’allons pas respecter l’ordre chronologique des publications. Au contraire, nous allons débuter avec la dernière, puisqu’elle rejoint l’exorde. Elle émane de Tom de la chaîne Moore’s Law is Dead. Ce dernier a publié ce qu’il présente comme le packaging du Ryzen 7 9800X3D. Pour qualifier sa création, AMD ne ferait pas dans la modestie : l’entreprise légenderait sa bannière par le texte « This Legend is Unbeatable » ; humilité que nous pouvons basiquement traduire par « cette légende est imbattable ». Une référence on ne peut explicite à la généalogie des Ryzen 7 7800X3D et Ryzen 7 5800X3D, deux processeurs ayant été, à son époque pour le second et encore de nos jours pour le premier, des pièces de premier choix pour les joueurs (naturellement, le Ryzen 7 5800XD3 est très loin d’être obsolète en 2024 ; simplement il n’est plus dans top 10 des meilleures puces gaming dans plusieurs hiérarchies — dont celle de TH.US pour sourcer ce propos).

Outre l’accroche susmentionnée, AMD caractériserait le Ryzen 7 9800X3D comme « l’Ultimate Processor for Elite Gaming » dans sa documentation marketing. Là encore, pas besoin d’être bilingue pour comprendre le propos : littéralement, « le processeur ultime pour l’élite du gaming ».

Dans les heures ayant précédé la publication de la vidéo de MLID, d’autres données relatives aux Ryzen 9000X3D avaient émergé. Pour la faire très courte, Gigabyte aurait, lors d’une présentation de cartes mères à la presse, annoncé la sortie du Ryzen 7 9800X3D fin octobre (informations rapportées sur les forums Chiphell), et des Ryzen 9 9950X3D et Ryzen 9900X3D en début d’année. Hoang Ang Phu, une source plutôt fiable, avait ensuite précisé que fin octobre correspondait plutôt à la présentation par AMD, et que la mise sur le marché du Ryzen 7 X3D Zen 5 interviendrait en novembre.

Deux enseignements à tirer de ce qui précède. Premièrement, la sortie du Ryzen 7 9800X3D à cette période, c’est-à-dire quelques jours seulement après la commercialisation des processeurs Arrow Lake-S (24 octobre), s’apparente clairement à la contre-offensive d’AMD sur le terrain du gaming. Par ailleurs, en nous basant sur les revendications mentionnées plus, nous pouvons, étant donné la temporalité, entrevoir un Ryzen 7 9800X3D Zen 5 supérieur aux Core Arrow Lake d’intel sur le terrain du jeu vidéo — du moins, AMD en serait persuadée.

Dernière pierre à cet édifice : toujours d’après Hoang Ang Phu, outre les trois Ryzen 9000X3D évoqués ci-dessus, un Ryzen 5 9600X3D serait également en préparation. Pas de fenêtre de lancement pour ce processeur en revanche ; précisons donc que le Ryzen 5 7600X3D n’a débarqué que tout récemment, et avec une disponibilité limitée.

One more thing, R5 was also planned from the beginning along with R7 & R9. — Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) September 26, 2024