VideoLAN montre lâ€™AV2 Ã  lâ€™Å“uvre dans VLC 4

CES 2026 â€“ Parmi les nombreux intervenants prÃ©sents Ã Las Vegas pour la grand-messe du CES figure VideoLAN, lâ€™organisation Ã lâ€™origine du lecteur VLC. Celle-ci y propose une dÃ©monstration de lecture de vidÃ©os AV2 au sein dâ€™une version de VLC 4. Lâ€™occasion de revenir plus largement sur lâ€™AV2.

VLC 4 + AV2 = CES 2026

En zoomant sur la photo, on distingue notamment la mention AOMedia AV2 Video comme codec utilisÃ©, pour une sÃ©quence en 1080p, au format 4:2:0 10 bits. Ces informations ne nous apprennent pas grand-chose en tant que telles, et une recherche Google ne met pas en avant de tÃ©moignages de tÃ©mÃ©raires ayant rÃ©pondu Ã lâ€™invitation (peut-Ãªtre tout simplement parce que la dÃ©monstration nâ€™apporte pas grand-chose de plus Ã ce stade).

First demo of upcoming new open codec AV2, with playback inside VLC4 at #CES2026 on a normal laptop!



AV2 is coming soon and it's developed by the @a4omedia to have the best royalty-free video codec!



If you want to see the demo during #CES26, contact us! pic.twitter.com/BVEUoJLLcV â€” VideoLAN (@videolan) January 7, 2026

Quoi quâ€™il en soit, cette manifestation fournit un prÃ©texte pour aborder le sujet. CÃ´tÃ© VLC, la version stable proposÃ©e au tÃ©lÃ©chargement est la 3.0.23. Câ€™est donc un rameau issu de la branche VLC 3.0 Vetinari qui a germÃ© en 2018. Comme l'a fait remarquer Roturier en commentaire, VLC 4 est lÃ , mais rangÃ© dans les nightly builds.

Concernant lâ€™AV2, le codec vidÃ©o ouvert de lâ€™Alliance for Open Media, une premiÃ¨re prÃ©sentation avait dÃ©jÃ eu lieu Ã la rentrÃ©e derniÃ¨re (en octobre). Vous trouverez ci-dessous quelques diapositives parmi les plus parlantes pour le grand public, puis lâ€™intÃ©gralitÃ© de la prÃ©sentation vidÃ©o plus bas.

Dans les grandes lignes, lâ€™AV2 promet â€” accrochez-vous â€” une efficacitÃ© de compression et une qualitÃ© dâ€™image accrues. Pour le premier point, une diapositive avance un gain de 28,63 % par rapport Ã lâ€™AV1 selon la mÃ©trique PSRN-YUV (14:1:1), et de 32,59 % selon le VMAF (Video Multi-Method Assessment Fusion, lâ€™indicateur de qualitÃ© vidÃ©o dÃ©veloppÃ© par Netflix).

Sur le second, de nombreux leviers sont Ã©voquÃ©s : amÃ©lioration des dÃ©coupages de luminance et de chrominance, meilleure gestion des mouvements rapides, rÃ©duction des artefacts, etc.

Concernant les algorithmes mobilisÃ©s pour y parvenir, admettons que nous ne sommes pas cÃ¢blÃ©s (en tout cas celui qui Ã©crit ces lignes) pour les analyser et les vulgariser. Mais si vous Ãªtes en mesure dâ€™apprÃ©hender ces concepts, cela devrait satisfaire votre curiositÃ© :

Pour conclure, le calendrier initial, Ã savoir une finalisation de la spÃ©cification fin 2025, nâ€™a manifestement pas Ã©tÃ© tenu.

La dÃ©monstration proposÃ©e par VideoLAN suggÃ¨re toutefois que lâ€™Ã©chÃ©ance est dÃ©sormais proche. La prÃ©sentation dâ€™octobre distingue par ailleurs plusieurs niveaux dâ€™implication parmi les partenaires : Realtek et AMD sont mis en avant pour leur participation aux revues matÃ©rielles (Participating in HW Review), tandis que Intel, Netflix, Google ou encore NVIDIA figurent parmi les contributeurs impliquÃ©s dans les outils et discussions techniques (Tools and discussions). La liste complÃ¨te des membres de lâ€™Alliance for Open Media est consultable sur son site officiel.

Enfin, pour Ãªtre exhaustifs, une enquÃªte interne prÃ©sentÃ©e dans un communiquÃ© datÃ© de septembre indique que 88 % des membres dâ€™AOMedia jugent lâ€™AV1 indispensable Ã leurs produits actuels ou futurs. Sâ€™agissant de lâ€™AV2, 53 % prÃ©voient une adoption dans lâ€™annÃ©e suivant la finalisation du codec ; 88 % dans un dÃ©lai de deux ans.