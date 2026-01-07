DLSS 4.5 : quasi indolore sur RTX 50/40, plus sévère sur RTX 20/30

Aussitôt annoncée et déployée, la DLSS 4.5 Super Resolution a suscité son lot d’incompréhensions. D’autant que les gains promis en qualité d’image s’accompagnent d’une hausse marquée de la demande brute en calcul. Un surcoût que les GeForce RTX 40 et RTX 50 parviennent en grande partie à absorber grâce à l’accélération FP8. Ce n'est pas le cas des GeForce RTX 20 et RTX 30, dépourvues de ce support matériel et donc plus exposées à une pénalité de performances. Dans une certaine mesure, le phénomène n’est pas sans rappeler ce qui est observé lors d'une implémentation officieuse du FSR 4 sur des GPU RDNA plus anciens. NVIDIA a tenu à apporter quelques clarifications.

Les premiers éléments concrets proviennent notamment de Mostly Positive Reviews sur X. L’individu a réalisé plusieurs comparaisons entre DLSS 4.5 et DLSS 4.0 sur une GeForce RTX 3080 Ti, dans des jeux comme Cyberpunk 2077 ou The Last of Us Part II. Selon les réglages retenus, il a observé jusqu’à 24 % de perte de performances avec le modèle DLSS 4.5 sur une telle carte.

Côté NVIDIA App, forcer l’utilisation du DLSS 4.5 dans un jeu passe par l’activation du preset M ou du preset L. Une publication de NVIDIA sur ses forums précise ainsi que le preset M est pensé comme valeur par défaut pour le mode Performance, tandis que le preset L est davantage destiné au mode Ultra Performance. Le représentant de NVIDIA invite les détenteurs de RTX 20 et RTX 30 à rester sur le preset existant Model K (DLSS 4.0) afin de conserver un framerate plus élevé. D’ailleurs, la version du DLSS Programming Guide, à destination des développeurs, prescrit toujours les préréglages K / J comme modèles par défaut pour les modes DLAA, Qualité et Équilibré (le preset K reste la référence, tandis que J, très proche, introduit certains compromis, avec parfois moins de ghosting, mais un risque accru de scintillement).

Dans l’application NVIDIA, deux méthodes permettent de forcer le DLSS 4.5. La première, la manuelle, consiste à faire correspondre explicitement le preset au mode DLSS utilisé en jeu : K pour DLAA, Qualité et Équilibré / M pour Performance / L pour Ultra Performance.

La seconde approche consiste à laisser le paramètre « DLSS Override – Model Presets » sur Latest.

Le revers de la médaille, c’est que le choix du DLSS est alors figé. En outre, aux dires de certains utilisateurs, forcer Latest peut injecter le preset M dans des modes comme DLAA ou Qualité, là où ce serait peut-être plus judicieux de rester en K — avec une GeForce RTX 20 ou RTX 30.

Sur le fond, rien de véritablement alarmant. La liberté est même plutôt à porter au crédit de NVIDIA : l’entreprise n’empêche pas les RTX 20 et RTX 30 d’accéder au DLSS 4.5 Super Resolution, quitte à y laisser des IPS. Ceux qui préfèrent préserver le framerate n'ont qu'à s'en tenir au Model K, soit au DLSS 4. Quant aux GeForce RTX 50 / 40, les premières ne subiraient qu’un impact limité avec le DLSS 4.5, de l’ordre de 2 à 3 % au pire, selon Jacob Freeman. Les tableaux de valeurs relayés par harukaze5719, issus du DLSS Programming Guide (du moins, ceux en vert), illustrent précisément l’impact des différentes versions et préréglages de DLSS.

Dernier point à garder en tête : tout cela passe encore par la version bêta de l’application NVIDIA. Les comportements par défaut ne sont donc pas figés et pourront évoluer. Quoi qu’il en soit, si vous mettez les mains dans les réglages, mieux vaut vérifier le profil actif, en particulier sur RTX 20 ou RTX 30, afin d’éviter une mauvaise surprise côté performances. Pour cela, il suffit d’ouvrir l’overlay NVIDIA avec Alt+Z, puis Statistics > Statistics View > DLSS, afin d’afficher le modèle effectivement utilisé.