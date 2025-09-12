Intel rallume Comet Lake !

Les actus Intel ont une particularité qui leur est propre. Celle d’être parfois de véritables madeleines de Proust. Tenez, en ce mois de septembre 2025, nous allons vous parler de la sortie d’un tout nouveau Core. D’un Core Comet Lake. Un nom de code qui nous ramène au début de cette décennie, en pleine frénésie du Coronavirus.

Cinq ans plus tard

Paradoxalement, à l’été 2024, nous avions appris que les derniers Comet Lake allaient s’écraser, et ainsi marquer la fin des Core desktop 14 nm. Que nenni ! Intel ne s’inspire pas seulement de l’écrivain dont lire l’intégrale vous prendra une bonne décennie de votre vie — et encore, si vous lisez vite. L’entreprise apprécie aussi l’un de ses contemporains ; un de ceux qui n’a pas passé la Première Guerre mondiale planqué, mais dans les tranchées. Inspirée par l’un de ses poèmes — ou peut-être du roman de Virginie Grimaldi si l’exigence littéraire est du même acabit que les dernières générations de Core —, elle a décidé qu’il était grand temps de rallumer, sinon les étoiles, au moins les comètes.

C’est notre fameux momomo_us, à l’évidence pas national, qui a déniché l’entrée sur le site de l’entreprise. Le processeur en question a pour petit nom Core i5-110. Il ne cache aucun mauvais secret : c’est un prosaïque processeur 6 cœurs / 12 threads doté d’un iGPU UHD Graphics 630 et gravé en 14 nm. Son TDP est de 65 W, avec une fréquence de base de 2,9 GHz et un Turbo maximal de 4,3 GHz.

Vous ne connaissez sans doute pas la gamme Comet Lake par cœur (nous non plus). Sachez donc qu’il s’agit d’une copie conforme du Core i5-10400. Mais en 2025, Core i5-110 fait sans doute plus moderne. Est moins identifiable que l’ancienne nomenclature.

Pour le moment, Intel n’a pas eu le courage d’ajouter ce nouveau venu à la gamme. Les Comet Lake les plus juvéniles datent toujours du T1 2021 (la plupart des puces du T2 2020). La page du Core i5-110 renseigne bien le T3 2025 néanmoins.

Elle mentionne également un prix public conseillé de 200 dollars, calqué sur celui du Core i5 susmentionné. À voir ce qu’il en sera en boutique, mais pour un détenteur de carte mère en LGA-1200, ça peut toujours être une option de mise à niveau depuis un Core i3.