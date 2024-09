Les Ryzen 9000 ne sÃ©duisent pas vraiment les durs du PC

Il est souvent perçu comme étant de bon ton de critiquer les Core et d’encenser les Ryzen. Néanmoins, un sondage réalisé par 3DCenter.org révèle que la bonne réception des deux dernières générations de Ryzen par le lectorat du site s’ébrèche. Au même titre que les passionnés de PC ne sont pas prêts à payer pour des fonctionnalités IA, ils ne veulent pas de Ryzen 9000 pour le moment.

Profanation générée par IA — ne nous demandez pas ce que représentent les petites créatures roses

AMD subjugue de moins en moins les cœurs depuis Zen 3

Depuis 2010, à chaque sortie de nouvelle génération de processeurs grand public, nos confrères prennent la température de l'accueil qui leur est réservé auprès de leurs lecteurs ; un public d'initiés donc (et d'Allemands qui plus est).

Ils n’ont pas dérogé à cette règle pour la sortie des Ryzen 9000. Et dans l’ensemble, si la majorité des participants ont un ressenti plutôt neutre sur ces puces Zen 5, les avis négatifs représentent une part plus importante que les avis positifs : 23,7 % contre 21,1 %. C’est un gros effritement par rapport à Zen 4, puisque cette génération avait suscité 54,3 % d’avis positifs. Et comme vous allez le constater avec le diagramme ci-dessous, Zen +, Zen 2 et Zen 3 culminaient à 90 % d’opinions favorables.

L’enquête a été réalisée fin août. 977 personnes ont participé. Les sondés devaient choisir une réponse parmi les onze proposées. La plus plébiscitée a été : « Première impression moyenne, manque de performances (uniquement dans le domaine des jeux) ». Dans l’ensemble, ils sont 55,2 % à avoir émis une « durchschnittlicher ersteindruck », ce que se traduit par « première impression moyenne ».

Les diagrammes ci-dessous détaillent les motifs des avis positifs et négatifs. Vous trouverez aussi la liste des onze questions avec leur taux de réponses. Pour ceux qui ne parlent ni la langue de Goethe (ce qui est notre cas) ni celle de Shakespeare (ou de Toni Kroos et de Harry Kane pour faire moins pédants), le gros bloc vert des avis positifs rassemble les sondés qui estiment que les Ryzen 9000 sont intéressants pour une nouvelle acquisition, autrement dit pour passer à l’AM5. Le quart rouge est la portion de ceux qui jugent ces puces Zen 5 plutôt favorablement, sans pour autant avoir envie d'y consacrer une part de leur budget. Enfin, le contingent bleu ciel représente les avis positifs de personnes possédant toutefois déjà du matériel qu'elles apprécient.

Du côté des appréciations négatives, les teintes bleues symbolisent les portions de sondés mécontents jugeant les performances insuffisantes (en particulier dans les jeux vidéo pour les 41 %). C’est de coutume, les rouges trouvent les prix trop élevés, tandis que les blancs se montrent déçus « pour un autre motif ».

Un constat simple ressort de cette enquête : la plupart des utilisateurs trouvent les améliorations générationnelles apportées par la série Ryzen 9000 insuffisantes. En témoigne un tableau de 3DCenter.org (que nous ne retranscrivons pas ici) qui contient une colonne « Intérêt pour l'achat ». Le résultat pour les Ryzen 9000 est de seulement 11,8 %, alors qu’il était de 26,6 % pour les Ryzen 7000 (et même de 30,7 % pour le Ryzen 7 7800X3D). C’est certes toujours mieux que les 1,6 % accordés aux Raptor Lake Refresh, mais en l’état, Zen 5 ne jouit pas de l’aura de Zen 4, laquelle était déjà bien inférieure à celle de Zen 3. Gageons que les joueurs attendent surtout les Ryzen 9000X3D ; sans doute à juste titre, puisque les Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X ne sont pas les meilleurs pour jouer, et que les

Ryzen 9 9900X et Ryzen 9 9950X ne ciblent pas vraiment ce public.

En outre, il faudra voir ce que donnent les Arrow Lake-S d’Intel. Au-delà des performances, ils forceront peut-être AMD à revoir ses prix à la baisse.