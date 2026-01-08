Lâ€™Arc B390 des Panther Lake Ã  lâ€™Ã©preuve de ses premiers jeux

CES 2026 â€“ Chez Intel, les Panther Lake, alias les Core Ultra Series 3, constituent les principales bÃªtes de foire de lâ€™Ã©dition 2026. Certaines machines arborent un attribut de nature Ã faire frÃ©mir les joueurs nomades ou contraints par lâ€™espace : un iGPU Arc B390. Ce processeur graphique, dotÃ© de 12 cÅ“urs Xe3, fait lâ€™objet de nombreux Ã©loges de la part dâ€™Intel. Selon la firme, Ã 45 W, il viendrait chatouiller une GeForce RTX 4050 Laptop Ã 60 W ; et il surclasserait bien sÃ»r la Radeon 890M rivale.

La gamme Panther Lake Ã©tant dÃ©sormais bien identifiÃ©e, les partenaires dâ€™Intel exposent leurs ordinateurs portables Ã©quipÃ©s de ces processeurs. Un Ã©talage qui permet aux visiteurs de prendre les machines en main et, dans certains cas, de mettre Ã lâ€™Ã©preuve lâ€™Arc B390.

L'XeSS pleinement mobilisÃ©e

Câ€™est prÃ©cisÃ©ment ce quâ€™ont fait nos confrÃ¨res de THUS ainsi que la chaÃ®ne YouTube ETA Prime. Dans les deux cas, câ€™est un systÃ¨me de rÃ©fÃ©rence Lenovo, Ã©quipÃ© dâ€™un Core Ultra X9 388H, qui est examinÃ©.

Chez Tomâ€™s Hardware, la session sâ€™est dÃ©roulÃ©e en 1080p ou 1200p, avec mise Ã lâ€™Ã©chelle XeSS, et Ã lâ€™aide dâ€™un SSD NVMe externe PCIe Gen 4 connectÃ© en USB-C. Lâ€™auteur prÃ©cise par ailleurs quâ€™Intel a confirmÃ© les limites de puissance du Core Ultra X9 388H, Ã savoir un PL1 de 65 W et un PL2 de 85 W. Une information dÃ©jÃ visible sur les diapositives de la gamme, mais passons.

Voici les rÃ©sultats publiÃ©s par Tomâ€™s Hardware Ã lâ€™issue de la session :

Jeu Framerate moyen 1 % low RÃ©glages Baldurâ€™s Gate 3 68,4 i/s 39,7 i/s 1200p, Ã‰levÃ©, XeSS QualitÃ© Cyberpunk 2077 (benchmark intÃ©grÃ©) 81,4 i/s 59,1 i/s 1080p, Ã‰levÃ©, XeSS Ã‰quilibrÃ© Doom: The Dark Ages 51,1 i/s 38,1 i/s 1080p, Ã‰levÃ©, XeSS Ã‰quilibrÃ© F1 2025 (benchmark intÃ©grÃ©, Australie â€“ temps clair) 109,5 i/s 81,8 i/s 1080p, Ã‰levÃ©, XeSS Ã‰quilibrÃ© Monster Hunter Wilds 35,5 i/s 28,1 i/s 1200p, Moyen, XeSS Ã‰quilibrÃ© Marvelâ€™s Spider-Man 2 57,4 i/s 30 i/s 1080p, Ã‰levÃ©, XeSS QualitÃ©

Vous lâ€™aurez constatÃ©, la mise Ã lâ€™Ã©chelle XeSS est mobilisÃ©e systÃ©matiquement. En revanche, la gÃ©nÃ©ration dâ€™images, qui passe dâ€™ailleurs le cap de la Multi-Frame Generation avec l'XeSS 2, nâ€™est pas activÃ©e. De quoi amener notre confrÃ¨re Ã estimer quâ€™une Â« frÃ©quence dâ€™images proche de 60 i/s dans des titres rÃ©cents avec Panther Lake en 1080p, moyennant un lÃ©ger coup de pouce de l'XeSS Â», est envisageable.

Ceci dit, les paramÃ¨tres graphiques exacts ne sont pas prÃ©cisÃ©s. Les titres les moins flatteurs pour lâ€™Arc B390 sont Monster Hunter Wilds et DOOM: The Dark Ages. Le second suppose dâ€™Ã©ventuelles limitations liÃ©es au ray tracing, puisquâ€™il sâ€™agit du seul jeu du panel Ã imposer ce type dâ€™effets et donc du matÃ©riel compatible. Monster Hunter Wilds propose Ã©galement du ray tracing, mais de faÃ§on optionnelle ; rien ne permet dâ€™affirmer quâ€™il est activÃ© ici. Remarque valable pour lâ€™ensemble des autres titres Ã lâ€™exception de Baldurâ€™s Gate 3 : tous proposent le ray tracing en option, mais tolÃ¨rent dâ€™Ãªtre configurÃ©s / jouÃ©s en rastÃ©risation pure.

Pour les adeptes de saint Thomas, qui ne croient que ce quâ€™ils voient, la vidÃ©o dâ€™ETA Prime constitue un complÃ©ment utile. Elle implique le mÃªme systÃ¨me et quelques titres similaires auquel se greffe Shadow of the Tomb Raider. Elle confirme notamment que, dans Spider-Man 2, tous les paramÃ¨tres de ray tracing sont dÃ©sactivÃ©s.

Les deux sessions mettent par contre en lumiÃ¨re de nombreux errements logiciels, entre saccades ponctuelles et qualitÃ© trÃ¨s variable de lâ€™XeSS selon les jeux. Pour Jake Roach de Tomâ€™s Hardware, cela ne doit nÃ©anmoins pas occulter les Â« performances impressionnantes de Panther Lake Â», compte tenu de la consommation et des tempÃ©ratures de la puce.

Bref, ces premiers rÃ©sultats donnent un aperÃ§u prometteur, mais appellent surtout des tests plus complets, qui ne seront possibles quâ€™une fois les machines finales, attendues dâ€™ici la fin du mois, livrÃ©es. Ce sera lâ€™occasion de juger Panther Lake sur piÃ¨ce, hors du cadre trÃ¨s balisÃ© du CES.