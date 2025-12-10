EPYC Embedded 2005 : passage express de Zen 1 à Zen 5 !

Dans le genre bond générationnel, on trouvera difficilement mieux : la famille EPYC Embedded accueille de nouveaux membres, les Embedded 2005. Basés sur l’architecture CPU Zen 5 et gravés en 4 nm, ils relaient les EPYC Embedded 3001 (oui, on passe de 3001 à 2005, allez comprendre), des processeurs Zen gravés en 14 nm.

Saut générationnel version catapulte

À ce stade, vous pensez peut-être « des processeurs Embedded en Zen 5 ? N’avions-nous pas déjà des EPYC Embedded 9005 en mars dernier ? » ; à juste titre. Seulement, ces EPYC Embedded 2005 exploitent le format BGA, en 40 × 40 mm. Selon AMD, ils sont « conçus pour répondre aux exigences des secteurs du réseau, du stockage et de l’industriel, en proposant une fiabilité accrue, des fonctions de sécurité avancées, une forte densité de calcul et une garantie d’approvisionnement à long terme » (dix ans, précisément).

La série n’est pas pléthorique. Elle se limite à trois références, dans des configurations de huit à seize cœurs, pour des TDP allant de 45 à 75 W. Nous y trouvons l’EPYC Embedded 2435 avec 8 cœurs / 16 threads et un TDP de 45 W, l’EPYC Embedded 2655 doté de 12 cœurs / 24 threads pour un TDP de 55 W, et le modèle phare, l’EPYC Embedded 2875, qui embarque 16 cœurs / 32 threads avec un TDP de 75 W. Les EPYC Embedded 2875 et 2655 ont 64 Mo de cache L3, tandis que l’EPYC Embedded 2435 se contente de 32 Mo. La série propose une connectivité PCIe Gen 5 à 28 lignes et prend en charge la DDR5 ECC en double canal. Ces EPYC Embedded 2005 doivent rivaliser avec les processeurs Intel Xeon D-2700 et Xeon D-2800, ainsi qu’avec certains modèles de la série Xeon 6500P-B occupant un segment similaire.

Patronyme Nombre de cœurs / threads CPU Fréquence de base Fréquence maxi Cache L3 TDP AMD EPYC Embedded 2875 16 / 32 3 GHz 4,5 GHz 64 Mo 75 W AMD EPYC Embedded 2655 12 / 24 2,7 GHz 4,5 GHz 64 Mo 55 W AMD EPYC Embedded 2435 8 / 16 2,8 GHz 4,5 GHz 32 Mo 45 W

Certains d’entre vous l’ont peut-être vécu, mais passer d’un Ryzen Zen 1 de 2017 à un Ryzen Zen 5 de 2024 change sûrement la donne ; la plus-value d’une telle mise à niveau se passe de commentaires. Faute de tests indépendants, il faut de toute façon, pour le moment, s’en référer à une diapositive. Dans celle-ci, AMD vante une efficience énergétique multipliée par 4,3 en MT par rapport aux EPYC Embedded 3001 ; une fréquence CPU 35 % supérieure à la concurrence pour moitié moins de puissance.

La série EPYC Embedded 2005 est actuellement en phase d’échantillonnage ; les premières livraisons sont prévues à partir du premier trimestre 2026.