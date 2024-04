AMD intÃ¨gre des NPU dans ses Ryzen Embedded

Au fil des mois, AMD étoffe sa gamme de processeurs Zen 4. Après les Ryzen laptop Hawk Point, les APU Ryzen 8000G et Ryzen 8000GE ces dernières semaines, les derniers arrivants sont les Ryzen Embedded 8000. Comme leur nom l’indique, ce sont des puces embarquées. L’entreprise les a dotées de NPU (Neural Processing Units) de 16 TOPS sous architecture XDNA (39 TOPS pour la totalité du processeur), de cœurs CPU Zen 4 et d’iGPU RDNA 3.

Ryzen Embedded 8000 : quatre références

À l’instar des précédentes générations de Ryzen Embedded, ce sont des processeurs conçus pour les applications industrielles. La gamme comprend quatre références : les Ryzen Embedded 8845HS, 8645HS, 8840U et 8640U. Ils possèdent 8 ou 6 cœurs CPU (TSMC 4nm FinFET), prennent tous en charge la mémoire DDR5-5600 et 20 lignes PCIe 4.

Toutes les puces ont 16 Mo de cache L3, mais 6 ou 8 Mo de cache L2 en fonction du nombre de cœurs CPU. Les deux Ryzen 88xx possèdent un iGPU Radeon 780M avec 12 unités de calcul.

Processeur Nombre de cœurs / threads Fréquence de base CPU Fréquence Boost CPU Cache L2 Cache L3 Graphics

WGPs TDP (c-TDP) AMD Ryzen Embedded 8845HS 8 3,8 GHz 5,1 GHz 8 Mo 16 Mo 6 WGPs 45W (35-54W) AMD Ryzen Embedded 8840U 8 3,3 GHz 5,1 GHz 8 Mo 16 Mo 6 WGPs 28W (15-30W) AMD Ryzen Embedded 8645HS 6 4,3 GHz 5 GHz 6 Mo 16 Mo 4 WGPs 45W (35-54W) AMD Ryzen Embedded 8640U 6 3,5 GHz 4,9 GHz 6 Mo 16 Mo 4 WGPs 28W (15-30W)

Les principales caractéristiques des processeurs, ainsi que leur schéma fonctionnel, sont disponibles ci-dessous.

Pour finir, AMD promet au moins dix ans de disponibilité.

Sans grande surprise, dans son communiqué, l’entreprise met surtout l’accent sur les capacités IA de ses puces, en soulignant qu’elles sont « les premiers appareils embarqués AMD à combiner des NPU basés sur l'architecture AMD XDNA avec des éléments CPU et GPU traditionnels » ; qu’ainsi, « les ingénieurs et développeurs de solutions embarquées peuvent exploiter cette puissance de traitement […] pour une variété d'applications d'IA industrielles, notamment la vision industrielle, la robotique et l'automatisation industrielle ». La société illustre ses propos pour les trois domaines d’application mentionnés en alléguant que « l'IA est aujourd'hui largement utilisée dans les applications de vision industrielle pour améliorer les processus de contrôle de la qualité et d'inspection », pour aider « les robots à prendre des décisions de planification d'itinéraire en temps réel et à s'adapter à des environnements dynamiques » et enfin, dans le domaine de l'automatisation industrielle, pour permettre « aux appareils intelligents d’effectuer des analyses complexes et de prendre des décisions sans dépendre de la connectivité en nuage ».

Nous aurons droit à des processeurs un peu plus excitants pour le grand public dans les prochains mois. AMD prépare en effet des Ryzen Strix Point, Fire Range et Strix Halo pour le segment laptop ; des Ryzen 8000 Granite Ridge pour le segment desktop.