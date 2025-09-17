AMD dégaine trois Ryzen-F, dont un vieux machin en AM4

|
Le divulgateur momomo_us, qui scrute avec attention le moindre ajout sur les sites d’Intel et d’AMD, vient de repérer un nouveau revenant — chez les rouges cette fois. Comme chez la concurrence avec le Core i5-110, fantôme de 2020, nous avons affaire à un spectre du passé en AM4 ; le Ryzen 5 5600F. Dans le même temps, l’entreprise a également officialisé deux jeunots Granite Ridge.
Un processeur Vermeer affublé du suffixe F, c’est inhabituel. Et pour cause : tant chez Intel que chez AMD, cette lettre caractérise normalement les processeurs privés d’iGPU. Or, les Ryzen 5000 n’en ont pas par défaut ; les cœurs graphiques n’ont été généralisés qu’à la génération suivante, celle des Ryzen 7000, et du passage au socket AM5.
À défaut de cœurs graphiques à élaguer, la castration porte donc sur autre chose. En l’occurrence, sur les fréquences. Ce Ryzen 5 5600F est ainsi un Ryzen 5 5600 mou. Comprenez qu’il a des fréquences CPU moins élevées. Sinon, c'est toujours un Zen 3 qui repose sur une gravure TSMC 7 nm FinFET pour la partie CPU, et 12 nm GlobalFoundries pour son die I/O.
Toute la smala Ryzen 5000 :
|Processeur
|Silicium
|Config CPU
|Fréquence de base / Boost
|TDP
|iGPU
|Année de lancement
|Ryzen 9 5950X
|Vermeer
|16C / 32T
|3,4 / 4,9 GHz
|105 W
|X
|2020
|Ryzen 9 5900XT
|Vermeer
|16C / 32T
|3,3 / 4,8 GHz
|105 W
|X
|2024
|Ryzen 9 5900X
|Vermeer
|12C / 24T
|3,7 / 4,8 GHz
|105 W
|X
|2020
|Ryzen 9 5900
|Vermeer
|12C / 24T
|3,0 / 4,7 GHz
|65 W
|X
|2021
|Ryzen 7 5800XT
|Vermeer
|8C / 16T
|3,8 / 4,8 GHz
|105 W
|X
|2024
|Ryzen 7 5800X3D
|Vermeer X3D
|8C / 16T
|3,4 / 4,5 GHz
|105 W
|X
|2022
|Ryzen 7 5800X
|Vermeer
|8C / 16T
|3,8 / 4,7 GHz
|105 W
|X
|2020
|Ryzen 7 5700X3D
|Vermeer X3D
|8C / 16T
|3,0 / 4,1 GHz
|105 W
|X
|2024
|Ryzen 7 5700G
|Cezanne
|8C / 16T
|3,7 / 4,6 GHz
|65 W
|8 CU Vega
|2021
|Ryzen 7 5700X
|Vermeer
|8C / 16T
|3,4 / 4,6 GHz
|65 W
|X
|2022
|Ryzen 7 5700
|Cezanne
|8C / 16T
|3,7 / 4,6 GHz
|65 W
|X
|2023
|Ryzen 5 5600X3D
|Vermeer X3D
|6C / 12T
|3,3 / 4,4 GHz
|105 W
|X
|2023
|Ryzen 5 5600GT
|Cezanne
|6C / 12T
|3,6 / 4,6 GHz
|65 W
|7 CU Vega
|2024
|Ryzen 5 5600G
|Cezanne
|6C / 12T
|3,9 / 4,4 GHz
|65 W
|7 CU Vega
|2021
|Ryzen 5 5600XT
|Vermeer
|6C / 12T
|3,8 / 4,7 GHz
|65 W
|X
|2024
|Ryzen 5 5600X
|Vermeer
|6C / 12T
|3,7 / 4,6 GHz
|65 W
|X
|2020
|Ryzen 5 5600
|Vermeer
|6C / 12T
|3,5 / 4,4 GHz
|65 W
|X
|2022
|Ryzen 5 5600F
|Vermeer
|6C / 12T
|3,0 / 4,0 GHz
|65 W
|X
|2025
|Ryzen 5 5600T
|Vermeer
|6C / 12T
|3,7 / 4,5 GHz
|65 W
|X
|2024
|Ryzen 5 5500X3D
|Vermeer X3D
|6C / 12T
|3,0 / 4,0 GHz
|105 W
|X
|2025
|Ryzen 5 5500GT
|Cezanne
|6C / 12T
|3,6 / 4,4 GHz
|65 W
|6 CU Vega
|2024
|Ryzen 5 5500
|Cezanne
|6C / 12T
|3,6 / 4,2 GHz
|65 W
|X
|2022
|Ryzen 3 5300G
|Cezanne
|4C / 8T
|4,0 / 4,2 GHz
|65 W
|6 CU Vega
|2021
Comme rapporté en début d’article, deux Ryzen plus contemporains ont également été ajoutés sur le site d’AMD. Il s’agit des Ryzen 7 9700F et Ryzen 5 9500F, deux références Zen 5 dont l’existence avait été documentée dans des fuites au cours des dernières semaines. Cette fois, la lettre F retrouve sa visée initiale.
|Processeur
|Config CPU
|Fréquence Max CPU
|L2+L3+3D V-Cache
|TDP
|Ryzen 9 9950X3D
|16 / 32
|5,7 GHz
|144 Mo
|170 W
|Ryzen 9 9950X
|16 / 32
|5,7 GHz
|80 Mo
|170 W
|Ryzen 9 9900X3D
|12 / 24
|5,5 GHz
|140 Mo
|120 W
|Ryzen 9 9900X
|12 / 24
|5,6 GHz
|76 Mo
|120 W
|Ryzen 7 9800X3D
|8 / 16
|5,2 GHz
|104 Mo
|120 W
|Ryzen 7 9700X
|8 / 16
|5,5 GHz
|40 Mo
|65 W
|Ryzen 7 9700F
|8 / 16
|5,5 GHz
|40 Mo
|65 W
|Ryzen 5 9600X
|6 / 12
|5,4 GHz
|38 Mo
|65 W
|Ryzen 5 9600
|6 / 12
|5,2 GHz
|38 Mo
|65 W
|Ryzen 5 9500F
|6 / 12
|5,0 GHz
|38 Mo
|65 W
