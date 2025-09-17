COMPTOIR
  
AMD dégaine trois Ryzen-F, dont un vieux machin en AM4

Le divulgateur momomo_us, qui scrute avec attention le moindre ajout sur les sites d’Intel et d’AMD, vient de repérer un nouveau revenant — chez les rouges cette fois. Comme chez la concurrence avec le Core i5-110, fantôme de 2020, nous avons affaire à un spectre du passé en AM4 ; le Ryzen 5 5600F. Dans le même temps, l’entreprise a également officialisé deux jeunots Granite Ridge.

Un croulant et deux juvéniles castrats

Un processeur Vermeer affublé du suffixe F, c’est inhabituel. Et pour cause : tant chez Intel que chez AMD, cette lettre caractérise normalement les processeurs privés d’iGPU. Or, les Ryzen 5000 n’en ont pas par défaut ; les cœurs graphiques n’ont été généralisés qu’à la génération suivante, celle des Ryzen 7000, et du passage au socket AM5.

À défaut de cœurs graphiques à élaguer, la castration porte donc sur autre chose. En l’occurrence, sur les fréquences. Ce Ryzen 5 5600F est ainsi un Ryzen 5 5600 mou. Comprenez qu’il a des fréquences CPU moins élevées. Sinon, c'est toujours un Zen 3 qui repose sur une gravure TSMC 7 nm FinFET pour la partie CPU, et 12 nm GlobalFoundries pour son die I/O.

Toute la smala Ryzen 5000 :

ProcesseurSiliciumConfig CPUFréquence de base / BoostTDPiGPUAnnée de lancement
Ryzen 9 5950X Vermeer 16C / 32T 3,4 / 4,9 GHz 105 W X 2020
Ryzen 9 5900XT Vermeer 16C / 32T 3,3 / 4,8 GHz 105 W X 2024
Ryzen 9 5900X Vermeer 12C / 24T 3,7 / 4,8 GHz 105 W X 2020
Ryzen 9 5900 Vermeer 12C / 24T 3,0 / 4,7 GHz 65 W X 2021
Ryzen 7 5800XT Vermeer 8C / 16T 3,8 / 4,8 GHz 105 W X 2024
Ryzen 7 5800X3D Vermeer X3D 8C / 16T 3,4 / 4,5 GHz 105 W X 2022
Ryzen 7 5800X Vermeer 8C / 16T 3,8 / 4,7 GHz 105 W X 2020
Ryzen 7 5700X3D Vermeer X3D 8C / 16T 3,0 / 4,1 GHz 105 W X 2024
Ryzen 7 5700G Cezanne 8C / 16T 3,7 / 4,6 GHz 65 W 8 CU Vega 2021
Ryzen 7 5700X Vermeer 8C / 16T 3,4 / 4,6 GHz 65 W X 2022
Ryzen 7 5700 Cezanne 8C / 16T 3,7 / 4,6 GHz 65 W X 2023
Ryzen 5 5600X3D Vermeer X3D 6C / 12T 3,3 / 4,4 GHz 105 W X 2023
Ryzen 5 5600GT Cezanne 6C / 12T 3,6 / 4,6 GHz 65 W 7 CU Vega 2024
Ryzen 5 5600G Cezanne 6C / 12T 3,9 / 4,4 GHz 65 W 7 CU Vega 2021
Ryzen 5 5600XT Vermeer 6C / 12T 3,8 / 4,7 GHz 65 W X 2024
Ryzen 5 5600X Vermeer 6C / 12T 3,7 / 4,6 GHz 65 W X 2020
Ryzen 5 5600 Vermeer 6C / 12T 3,5 / 4,4 GHz 65 W X 2022
Ryzen 5 5600F Vermeer 6C / 12T 3,0 / 4,0 GHz 65 W X 2025
Ryzen 5 5600T Vermeer 6C / 12T 3,7 / 4,5 GHz 65 W X 2024
Ryzen 5 5500X3D Vermeer X3D 6C / 12T 3,0 / 4,0 GHz 105 W X 2025
Ryzen 5 5500GT Cezanne 6C / 12T 3,6 / 4,4 GHz 65 W 6 CU Vega 2024
Ryzen 5 5500 Cezanne 6C / 12T 3,6 / 4,2 GHz 65 W X 2022
Ryzen 3 5300G Cezanne 4C / 8T 4,0 / 4,2 GHz 65 W 6 CU Vega 2021

Comme rapporté en début d’article, deux Ryzen plus contemporains ont également été ajoutés sur le site d’AMD. Il s’agit des Ryzen 7 9700F et Ryzen 5 9500F, deux références Zen 5 dont l’existence avait été documentée dans des fuites au cours des dernières semaines. Cette fois, la lettre F retrouve sa visée initiale.

ProcesseurConfig CPUFréquence Max CPUL2+L3+3D V-CacheTDP
Ryzen 9 9950X3D 16 / 32 5,7 GHz 144 Mo 170 W
Ryzen 9 9950X 16 / 32 5,7 GHz 80 Mo 170 W
Ryzen 9 9900X3D 12 / 24 5,5 GHz 140 Mo 120 W
Ryzen 9 9900X 12 / 24 5,6 GHz 76 Mo 120 W
Ryzen 7 9800X3D 8 / 16 5,2 GHz 104 Mo 120 W
Ryzen 7 9700X 8 / 16 5,5 GHz 40 Mo 65 W
Ryzen 7 9700F 8 / 16 5,5 GHz 40 Mo 65 W
Ryzen 5 9600X 6 / 12 5,4 GHz 38 Mo 65 W
Ryzen 5 9600 6 / 12 5,2 GHz 38 Mo 65 W
Ryzen 5 9500F 6 / 12 5,0 GHz 38 Mo 65 W

La page consacrée au Ryzen 5 5600F ; au Ryzen 7 9700F ; au Ryzen 5 9500F.
Un poil avant ?

