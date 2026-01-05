AMD a fini lâ€™annÃ©e avec un motif de satisfaction sur Steam

Cela aura pris du temps, mais 2025 a finalement vu apparaÃ®tre un GPU RDNA 4 dans les enquÃªtes matÃ©rielles de Steam. La derniÃ¨re en date, celle de dÃ©cembre, fait en effet entrer la Radeon RX 9070 (pour le plus grand plaisir de predator06, qui se lamentait de ne pas la voir apparaÃ®tre dans les commentaires de notre actu consacrÃ©e Ã lâ€™enquÃªte Steam de novembre 2025). Certes, la Radeon nâ€™occupe pas une position enviable, puisquâ€™il faut descendre tout en bas du tableau pour la dÃ©nicher. Elle nâ€™est dâ€™ailleurs pas la seule Radeon Ã avoir surgi sur Steam : câ€™est Ã©galement le cas de modÃ¨les plus anciens, comme les RX 5500 XT ou RX 7900 GRE. Ces nouvelles arrivÃ©es suggÃ¨rent dâ€™ailleurs un lÃ©ger biais (une meilleure discrimination des GPU, une reprÃ©sentativitÃ© accrue, ou simplement une plus grande hÃ©tÃ©rogÃ©nÃ©itÃ© des systÃ¨mes sondÃ©s, allez savoir).

Le retour d'une reine dÃ©chue

Quoi quâ€™il en soit, la Radeon RX 9070 demeure lâ€™unique reprÃ©sentante clairement identifiÃ©e de la sÃ©rie RX 9000. Ni la Radeon RX 9070 XT, ni les RX 9060 XT et RX 9060 nâ€™ont ce privilÃ¨ge.

Le haut du tableau a Ã©galement Ã©voluÃ© : la GeForce RTX 3060 progresse de 2,20 points et reprend les commandes. De quoi conforter la pertinence dâ€™une relance de la production chez NVIDIA ? Peu importe, le podium reste monopolisÃ© par les GeForce de la famille XX60.

ll y a un Radeon TM Graphics au milieu ; pas de monopole !

Toujours chez les verts, mais en revenant Ã la gÃ©nÃ©ration actuelle, les GeForce RTX 50 sont prÃ©sentes dans les enquÃªtes depuis plusieurs mois. La GeForce RTX 5070 est la plus populaire avec 3,05 %. Elle devance les RTX 5060 (2,21 %), RTX 5070 Ti (1,94 %), RTX 5060 Ti (1,74 %), RTX 5080 (1,68 %) et RTX 5090 (0,60 %). Toutes sont en progression ; comme le soulignait beguemot, la GeForce RTX 5090 nâ€™affichait encore que 0,36 % le mois prÃ©cÃ©dent (elle gagne donc 0,24 point). Au sein de cette sÃ©rie Blackwell, la meilleure performance mensuelle revient toutefois Ã la RTX 5070. Celle-ci progresse de 0,82 point.

Trois autres enseignements se dÃ©gagent de cette enquÃªte. DÃ©jÃ , la domination toujours plus nette de Windows 11. Cette version du systÃ¨me atteint dÃ©sormais 70,83 % de parts de marchÃ©, tous systÃ¨mes confondus (+5,24 points en un mois). Ensuite, Linux recule trÃ¨s lÃ©gÃ¨rement de 0,01 point, mais reste remarquablement stable Ã 3,19 % au cours dâ€™un mois de dÃ©cembre particuliÃ¨rement frÃ©quentÃ© sur la plateforme, avec sans doute un nombre de machines sondÃ©es plus Ã©levÃ© que dâ€™ordinaire, ou du moins un Ã©chantillon plus atypique. D'ailleurs, la forte progression de la langue anglaise sur le mois (+9,71 %) suggÃ¨re quelques intumescences.

Enfin, cÃ´tÃ© processeurs, AMD enfonce le clou avec 44,52 % de parts de marchÃ©, contre 43,56 % le mois prÃ©cÃ©dent. Les CPU Ã six cÅ“urs forment la catÃ©gorie la plus rÃ©pandue, avec 28,27 % des systÃ¨mes recensÃ©s.