Câ€™est le premier article de lâ€™annÃ©e ; lâ€™occasion de vous souhaiter nos meilleurs vÅ“ux pour 2026. Tentons la basse flatterie : nous espÃ©rons que vous continuerez de prendre autant de plaisir Ã nous lire que nous en avons Ã Ã©crire. Si, depuis quelques semaines, tout le monde pointe lâ€™inflation causÃ©e par lâ€™IA, laquelle impacte le prix de nos chers composants, nâ€™oublions pas cette diablerie infuse aussi, et depuis plus longtemps, dans ce que nous lisons au quotidien. La moitiÃ© des contenus web serait dÃ©sormais gÃ©nÃ©rÃ©e par lâ€™IA, Ã en croire une Ã©tude de lâ€™agence Graphite.

Au Comptoir, nous restons sur du 100 % artisanal, avec son lot dâ€™imperfections et de prÃ©fixions. Au moins, pour la pÃ©riode Ã venir, confrontÃ©s Ã des produits que peut-Ãªtre plus grand monde ne sera en mesure de sâ€™offrir, nous aurons toujours lâ€™opportunitÃ© de vous resservir de la Rillette Ã foison, ou de reparler des problÃ¨mes de mÃ©nisque de Presnel Kimpembe. Ceci dit, inutile de jouer les alarmistes : le milieu nâ€™en est pas Ã sa premiÃ¨re Â« crise Â», ni Ã sa derniÃ¨re ; il sâ€™en relÃ¨vera. Certes, peut-Ãªtre en pire, pour paraphraser le Goncourt 2010, qui sâ€™exprimait alors sur le COVID. Cependant, au regard de lâ€™Ã©tat dâ€™esprit tellement feel good du bonhomme, gageons quâ€™il ne rechignerait pas Ã appliquer cette perception Ã toute situation, donc Ã©galement Ã celle-ci.

151 Ã 64 en faveur des Meteor Lake de 2023

AprÃ¨s cette introduction, parler de la flambÃ©e des prix des GeForce RTX 5090 ou de la dÃ©cision interne dâ€™ASUS dâ€™augmenter ses tarifs Ã partir du 5 janvier (comme lâ€™ont dÃ©jÃ fait dâ€™autres marques, telles que Dell et Lenovo) ferait de nous des captieux. Nous allons donc plutÃ´t jeter un Å“il Ã un test assez intriguant livrÃ© par Phoronix. Le site a constatÃ© que les performances du Core Ultra 7 155H, une puce Meteor Lake lancÃ©e fin 2023, ne s'Ã©taient pas amÃ©liorÃ©es en deux ans. Au contraire, elles se sont dÃ©gradÃ©es.

Outre lâ€™argutie qui prÃ©cÃ¨de, confessons que ce choix est aussi motivÃ© par une circonstance. Comme nous lâ€™avons prÃ©cisÃ© dans lâ€™article consacrÃ© Ã Cinebench 2026, nous vous proposerons incessamment sous peu notre test dâ€™un MSI Cubi NUC AI. Un petit PC justement armÃ© de ce Core Ultra 7 155H dont les prestations nous ont laissÃ©s dubitatifs.

Bref, 324 mots plus tard, il est sans doute opportun dâ€™entrer dans le vif du sujet. Michael Larabel de Phoronix a rÃ©Ã©valuÃ© le Core susnommÃ©, en utilisant le mÃªme ordinateur portable Acer Swift Go 14 quâ€™au lancement. Comme toujours, lâ€™objectif est dâ€™observer lâ€™Ã©volution des performances aprÃ¨s deux annÃ©es de mises Ã jour.

Les tests rÃ©alisÃ©s Ã lâ€™Ã©poque, en dÃ©cembre 2023, reposaient sur Ubuntu 23.10, avec le noyau Linux 6.7 et des pilotes graphiques Mesa 24.0-devel fournis via le PPA Oibaf. La nouvelle batterie de tests, menÃ©e fin 2025, sâ€™appuie sur une version daily dâ€™Ubuntu 26.04, Linux 6.18, GCC 15.2 et Mesa 25.2. La comparaison porte sur 215 benchmarks qui continuent de se compiler et de sâ€™exÃ©cuter correctement avec cette pile logicielle plus rÃ©cente.

Lâ€™issue est inverse Ã celle escomptÃ©e. Sur lâ€™ensemble du panel, 151 tests sur 215 Ã©taient plus rapides au moment du lancement quâ€™aujourdâ€™hui. RÃ©sultat : la moyenne se situe Ã 93 % des performances dâ€™origine. Lâ€™auteur du rapport prÃ©cise que la consommation Ã©lectrique est globalement similaire ; la baisse des performances ne rÃ©sulte donc pas dâ€™une rÃ©duction de la puissance.

Ce constat tranche avec la tendance observÃ©e ailleurs. Pour prendre lâ€™exemple des Lunar Lake, les puces se sont bonifiÃ©es de plusieurs points en quelques mois ; idem pour les Krackan Point dâ€™AMD. Citons aussi les Arrow Lake-S, pour lesquels un test de novembre, que nous avions relayÃ©, montre que le Core Ultra 9 285K a progressÃ© dâ€™environ 9 % sur lâ€™annÃ©e, tout en rÃ©duisant sa consommation Ã©nergÃ©tique.

Notre confrÃ¨re se dit ainsi Â« surpris Â» et Â« dÃ©Ã§u Â». Il soupÃ§onne la BHI (Branch History Injection) qui remonte Ã mai dernier. La mitigation BHI_DIS_S, activÃ©e par dÃ©faut, est connue pour pÃ©naliser les performances, sans quâ€™Intel nâ€™ait prÃ©cisÃ© dans quelle mesure. Michael Larabel compte sâ€™y pencher plus en dÃ©tail dans le courant de lâ€™annÃ©e.

Quoi quâ€™il en soit, pour ne pas jeter lâ€™opprobre sur Intel, Meteor Lake nâ€™est pas la seule gÃ©nÃ©ration Ã avoir connu une annÃ©e 2025 difficile sous Linux : le Snapdragon X Elite de Qualcomm termine lui aussi lâ€™exercice sur une note dÃ©cevante. Les mesures de Phoronix montrent que, sur une centaine de tests, les performances sont revenues Ã peu prÃ¨s au niveau observÃ© en mai, alors quâ€™elles Ã©taient en moyenne 17 % supÃ©rieures en septembre. Vous trouverez le lien vers cet autre examen dans l'artice source titrÃ© Intel Meteor Lake On Linux Two Years Post-Launch: 93% The Original Performance.