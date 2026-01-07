Phison présente l’E37T, un contrôleur PCIe 5.0 sobre mais rapide qui turbine à 14,7 Go/s

CES 2026 — Phison a débarqué au salon avec ses contrôleurs PCIe 5.0 PS5037-E37T et PS5028-E28. Le premier est un modèle DRAM-less ; il mise sur l’efficacité énergétique et l’accessibilité. Le second, qui vous est sans doute plus familier, se positionne sur un segment haut de gamme et met l’accent sur les performances.

© Phison

E37T

Fabriqué par TSMC en 6 nm, l’E37T prend en charge quatre canaux NAND avec des débits allant jusqu’à 4 800 MT/s. Cette conception permet au contrôleur d’afficher un gain de performances important par rapport au contrôleur PCIe 5.0 sans DRAM de génération précédente, le PS5031-E31T. Sur le papier, l’E37T revendique en effet des débits séquentiels allant jusqu’à 14,7 Go/s en lecture et 13 Go/s en écriture, pour une consommation active inférieure à 2,3 W. Selon Phison, les performances en accès aléatoires atteignent 2 millions d’IOPS, aussi bien en lecture qu’en écriture.

Plusieurs confrères ont pu mettre le contrôleur à l’épreuve au salon. Dans l’essai de TH.us, il atteint 14 926,78 Mo/s en lecture séquentielle et 13 180,21 Mo/s en écriture, tout en conservant une consommation très contenue de 2,13 W. Le logiciel relève toutefois un pic à 4,47 W sous forte charge.

TechPowerUp obtient des résultats très proches, avec 14 926,24 Mo/s en lecture et 13 115,39 Mo/s en écriture, pour un pic mesuré à 4,51 W. L’article met ces performances en perspective avec celles du contrôleur E26 Max14um, une ancienne gloire qui était une réponse au SM2508.

© TPU

Les SSD exploitant ce contrôleur E37T sont attendus d’ici peu. Le contrôleur s'adapte à plusieurs formats, dont les M.2 2280, 2242 et 2230.

E28

Du côté de l’E28, doté de huit canaux NAND et d’un cache DRAM DDR4, Phison a confirmé que des SSD PCIe 5.0 de 8 To étaient bien dans les cartons. À l’heure actuelle, l’offre de SSD « grand public » de 8 To reste très limitée. On peut citer le WD Black SN8100 (désormais appelé à être supplanté par l’Optimus GX Pro 8100, comme Sandisk vient de l’officialiser) ou encore le Samsung 9100 Pro. Bon, dans un contexte de pénurie de NAND, ces capacités, déjà coûteuses en temps normal, restent hors d’accès pour la majorité des consommateurs.

© Phison

Côté performances, un prototype de SSD 8 To basé sur l’E28 affiche 14 919,18 Mo/s en lecture séquentielle et 14 088,25 Mo/s en écriture, avec jusqu’à 3 millions d’IOPS en écriture aléatoire 4K (résultats identiques chez toutes les sources, donc vraisemblablement une démo pilotée par Phison). Enfin, la consommation maximale du contrôleur, annoncée à 4,5 W, devrait permettre de se passer de refroidissement actif.

© TPU