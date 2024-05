Un premier rÃ©sultat dâ€™un Ryzen 9000 Zen 5 montre un gros Ã©cart avec Zen 4 en single thread

Nous vous parlons de l’architecture CPU Zen 5 depuis plusieurs mois ; entre processeurs laptop Strix et Ryzen 9000 desktop « Granite Ridge », la manière dont AMD va organiser son portefeuille grand public est désormais assez claire – l’entreprise en dévoilera davantage à l’occasion du Computex. Néanmoins, jusqu’ici, en matière de performance pure, il n’y a pas eu grand-chose à se glisser sous le silicium. Et puisque la hausse du nombre de cœurs CPU risque d’attendre Zen 6, il va falloir qu’en matière de fréquences et d’IPC (instructions par cycle), les nouveaux venus assurent. Voici des premières nouvelles rassurantes, avec le passage d’un échantillon d’ingénierie d’un Ryzen 9000 sous CPU-Z.

Vivement les nouveaux Ryzen pour de nouvelles illustrations © AMD

L’entrée est relayée par le leaker HXL ; elle se base a priori sur un examen en cours de réalisation par un utilisateur de Baidu. Impossible d’attester l’authenticité de cette fuite en l’état : l'OPN est toutefois cohérent, et des tests préliminaires partagés sur de tels réseaux sont courants depuis quelques années.

"The if bus has changed a lot and the memory is very interesting"



"5.8GHz CPU-Z ST ~910"



"Non-x3d easily takes out zen4's x3d"https://t.co/zJi4ygdElK pic.twitter.com/t9ve1ZyOdQ