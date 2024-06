Ryzen 9000 et Ryzen AI 300Â : câ€™est parti pour lâ€™Ã¨re Zen 5

Ryzen 9000 et Ryzen AI 300 : c’est parti pour l’ère Zen 5

Objets de nombreuses fuites depuis plusieurs semaines, les Ryzen Zen 5 ont été officiellement présentés par AMD en ouverture du Computex 2024. La société a dévoilé ses Ryzen 9000 desktop, nom de code Granite Ridge, accompagnés des chipset X870 / X870E, ainsi que ses processeurs mobiles Strix Point. Lisa Su, PDG de l’entreprise, a aussi brièvement évoqué les EPYC Turin à venir.

Ryzen 9000 Granite Ridge : +16 % d’IPC par rapport aux Ryzen 7000

Attaquons directement avec le plat principal, à savoir les Ryzen desktop Zen 5. Ces processeurs Granite Ridge gravés en 4 nm (NP4 de TSMC) sont les troisièmes à exploiter la plateforme AM5 après les Ryzen 7000 « Raphael » en 2022 et, plus récemment, les Ryzen 8000G Hawk Point. Ils s’inscrivent toutefois dans la lignée des premiers : l'accent est mis sur les performances CPU ; la composante graphique est surtout fonctionnelle (seulement deux unités de calcul RDNA 2).

La gamme des Ryzen 9000 s’articule de la même manière que la précédente. Elle comprend quatre références, et propose de six à seize cœurs CPU, exclusivement Zen 5 ; pour le moment, AMD ne considère donc pas que l’hybridation est pertinente sur le segment desktop.

Les principales caractéristiques des quatre références sont consignées ci-dessous.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost Cache (L2/L3) iGPU TDP Support mémoire Ryzen 9 9950X 16 / 32 4,3 / 5,7 GHz 80 Mo (16+64) 2 CU RDNA2 170 W DDR5-5600 Ryzen 9 9900X 12 / 24 4,4 / 5,6 GHz 76 Mo (12+64) 2 CU RDNA2 120 W DDR5-5600 Ryzen 7 9700X 8 / 16 3,8 / 5,5 GHz 40 Mo (8+32) 2 CU RDNA2 65 W DDR5-5600 Ryzen 5 9600X 6 / 12 3,9 / 5,4 GHz 38 Mo (6+32) 2 CU RDNA2 65 W DDR5-5600

Pour cette série Zen 5, AMD revendique une hausse des IPC de 16 %. C’est un gain légèrement plus conséquent qu’entre les deux précédentes générations. Il est cohérent avec la performance ST du Ryzen 9 sous CPU-Z dont nous avons parlé la semaine dernière.

Architecture Zen 5 (2024) Zen 4 (2022) Zen 3 (2020) Zen 2 (2019) Zen 1 (2017) Hausse IPC revendiquée par AMD 16 % 13 % 19 % 15 % 52 %

Selon AMD, son flagship, le Ryzen 9 9950X, est entre 4 % à 23 % plus rapide dans les jeux que l’Intel Core i9-14900K. Dans les tests de productivité, le Ryzen affiche un avantage encore plus conséquent : il surpasse le i9-14900K de 7 % à 56 %.

Concernant la plateforme, ces processeurs sont bien sûr toujours en AM5 (laquelle perdurera au moins jusqu'en 2027). Ils restent toutefois compatibles avec les cartes de série 600. L’entreprise déploie néanmoins deux nouveaux chipsets haut de gamme, les X870 / X870E. Les cartes mères basées sur ceux-ci prennent en charge ces Ryzen 9000 mais également les Ryzen 8000 et Ryzen 7000. Elles supportent des fréquences mémoire AMD EXPO plus élevées ; garantissent la connectivité USB4 ainsi que des lignes PCIe 5.0 à la fois pour la carte graphique et le SSD NVMe.

L'AM5 en a encore pour quelques années

AMD a annoncé que la série Ryzen 9000 serait lancée avant le 31 juillet. Pas un mot sur les tarifs en revanche.

Deux nouveaux Ryzen AM4

Nous délaissons l’AM5 pendant quelques lignes pour parler de deux nouvelles puces AM4 : les Ryzen 9 5900XT et Ryzen 7 5800XT.

Dotés de respectivement 16 cœurs / 32 threads et 8 cœurs / 16 threads, ces processeurs sont des Ryzen 9 5900X et Ryzen 7 5800X légèrement améliorés. Le Ryzen 9 5900X propose la même quantité de cache que le modèle supérieur (Ryen 9 5950X). Le Ryzen 7 5800XT gagne 100 MHz de fréquence Boost et accueille un refroidisseur Wraith Prism dans la boîte.

Processeur Architecture CPU Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost Cache (L2/L3) TDP Support mémoire Ryen 9 5950X Zen 3 16 / 32 3,7 / 4,8 GHz 72 Mo (8+64) 105 W DDR4-3200 Ryzen 9 5900XT Zen 3 16 / 32 3,3 / 4,8 GHz 72 Mo (8+64) 105 W DDR4-3200 Ryzen 9 5900X Zen 3 12 / 24 3,7 / 4,8 GHz 64 Mo (2x32) 105 W DDR4-3200 Ryzen 7 5800X3D Zen 3 8 / 16 3,4 / 4,5 GHz 104 Mo (8+96) 105 W DDR4-3200 Ryzen 7 5800XT Zen 3 8 / 16 3,8 / 4,8 GHz 36 Mo (4+32) 105 W DDR4-3200 Ryzen 7 5800X Zen 3 8 / 16 3,8 / 4,7 GHz 36 Mo (4+32) 105 W DDR4-3200

Ryzen Strix Point : place aux Ryzen AI

Pour le segment laptop, AMD dégaine les Ryzen Strix Point, des puces Zen 5(c) / RDNA 3.5 / XDNA 2 capables d'alimenter les ordinateurs Microsoft Windows Copilot+.

Ryzen AI 300 Series : Zen 5 / Zen 5c, XDNA 2 et RDNA 3.5

L’entreprise met l’accent sur leurs performances IA avec la promesse de 50 TOPS ; une valeur supérieur à celles communiquées pour les Qualcomm Snapdragon X Elite (45 TOPS) et Intel Core Lunar Lake (45 TOPS).

La gamme se limite à une paire de processeurs pour le moment. Le Ryzen AI 9 365 mobilie 10 cœurs (4 Zen5 + 6 Zen5c) et un iGPU AMD Radeon 880M ; le Ryzen AI 9 HX 370 possède 12 cœurs (4x Zen5 + 8 Zen5c) ainsi qu'un iGPU Radeon 890M. Pas de Ryzen AI 9 HX 170 donc, AMD passe directement à la série 300.

Une gamme bien étoffée...

En outre, vous l’aurez constaté, cette série introduit une nouvelle nomenclature.

AMD confronte son Ryzen 9 AI 9 HX 370 à différentes puces (Core Ultra 9 185H, Apple M3, Snapdragon X Elite) dans diverses charges de travail.

Les fabricants d’ordinateurs portables ont déjà présenté des machines armées de Ryzen AI 300. Elles seront commercialisées à partir du prochain trimestre (donc dès juillet).

EPYC Turin : jusqu’à 192 cœurs / 384 threads

Enfin, AMD n’a pas formellement dévoilé sa gamme de processeurs EPYC Turin pour les centres de données. Lisa Su a néanmoins confirmé quelques données clefs, notamment leur nombre maximal de cœurs CPU : il s’élève à 128 cœurs Zen 5 ou 192 cœurs Zen 5c. La société a vanté la supériorité de ses puces sur les Intel Xeon. Les EPYC Turin sortiront avant la fin d’année.

EPYC Turin, 5e génération de puces EPYC © Tom's Hardware US