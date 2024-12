Ryzen 9000X : la B de l’AGESA 1.2.0.2 corrige la A, de précieuses IPS retrouvées

Début octobre, AMD avait dégainé un AGESA 1.2.0.2 qui améliorait les performances des Ryzen 9000X en s’attaquant notamment aux problèmes de latence entre cœurs CPU. À la fin de ce même mois, et pour préparer la sortie du Ryzen 7 9800X3D, l’entreprise avait déployé l’AGESA 1.2.0.2a. Parmi les joyeusetés de ce micro-code, un Turbo Game Mode censé donner un coup de fouet aux Ryzen dans les jeux. Malheureusement, plusieurs utilisateurs se sont plaints d’une augmentation de la latence de la mémoire. L’AGESA 1.2.0.2b remédie à ce désagrément.

B > A

C’est ce que nous concluons de la séquence ci-dessous proposée par la chaîne YouTube Compusemble. Elle confronte un système composé d’un Ryzen 7 9800X3D, de 64 Go de RAM et d’une GeForce RTX 4090 (carte mère ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WiFi) en 1.2.0.2a et 1.2.0.2b.

Vous le constatez comme nous, la dernière version améliore un peu le nombre moyen d’images par seconde (entre 0 et 6,52 % selon les jeux, dont Hitman 3, Spider-Man Remastered, Cyberpunk 2077 ou encore Starfield), mais fortifie surtout les 1 % low (avec des hausses comprises entre 2,6 % et 9,5 %).

Bon, difficile de louer AMD sur ce coup, puisque de ce que nous comprenons, c’est surtout essentiellement une correction d’un défaut introduit par la version 2a. Cet AGESA 1.2.0.2b est distribué via le BIOS 3065 en version bêta pour l’instant (c'est le BIOS 3057 pour AGESA 1.2.0.2a). Si vous aviez mis à jour votre système vers cette dernière version, il sera sans doute judicieux de passer rapidement à la suivante dès qu’elle sera disponible pour votre carte mère.

Profitons de ce papier pour glisser quelques mots à propos du logiciel Ryzen Master. Après être tombés sur des articles de confrères traitant de l'arrivée de l’AMD Ryzen Master en version 2.14.1.3286, avec en accroche la promesse de pouvoir activer EXPO sans redémarrage, nous étions enthousiastes de répandre, à notre tour, la bonne nouvelle. Sauf que, il y a un loup : cette version n’est pas nouvelle (ou alors, c'est le bordel chez AMD). En effet, une simple recherche sur le site de l'entreprise nous a appris que cette version datait du 1 octobre. Autant dire que cela date un peu. Et elle a même été supplantée le 20 novembre par une mouture 2.14.2.3341 qui, étrangement, a exactement les mêmes notes de publication. Allez comprendre !

Ryzen Master 2.14.1.3286 vs 2.14.2.3341 — Deux versions, mais pas la peine de vous adonner au jeu des sept erreurs, vous n'en trouverez aucune.