Ryzen 9000X3D : le 3D V-Cache de nouvelle gÃ©nÃ©ration descend dâ€™un Ã©tage

Programmé pour atterrir le 7 novembre prochain, le Ryzen 7 9800X3D est clairement le processeur dans le vent du moment. Nous connaissons le design de sa boîte, et savons qu’il est (de source AMDienne), en moyenne, 8 % plus performant que son aïeul, le Ryzen 7 7800X3D, dans les jeux. Le document qui a permis d'avoir connaissance de cet écart contient d’autres informations. Il mentionne notamment une « nouvelle génération de la technologie 3D V-Cache ». Celle-ci est présentée comme offrant de meilleures performances thermiques que la précédente, pour des fréquences CPU plus élevées. Nous ignorions ce que cela signifiait concrètement ; nous le savons désormais grâce à deux sources.

Le 3D V-Cache descend au rez-de-chaussée

Le leaker HXL a publié samedi le message ci-dessous sur le réseau social X. C’est une réponse à l’une de ses propres interrogations précédemment formulée et qui avait justement trait à cette modification du 3D V-Cache. Le divulgateur a découvert qu’AMD avait permuté le placement du cache. Tandis que pour les deux précédentes générations, le cache L3 supplémentaire est positionné sur le CCD, avec la gamme Granite Ridge-X (Ryzen 9000X3D), il est désormais surmonté par ce dernier.

RPL-X

L3D

-----

CCD



GNR-X

CCD

----

Le lendemain, soit hier, WCCFTech a mis en ligne un cliché d’un Ryzen 7 9800X3D décapsulé qui est venu accréditer cette allégation. Notre confrère précise avoir « obtenu de ses sources les premières photos détaillées du CPU Ryzen 7 9800X3D ». Il ajoute que celles-ci « confirment un grand changement ».

Lequel ? Le renversement de position précité. L’article de WCCFTech fait d'ailleurs remarquer que cette permuation du 3D V-Cache sous le CCD est visible à l’œil nu. Il contient l’image qui suit d’un Ryzen 7000X3D, où « vous pouvez voir des traces de la pile 3D V-Cache lorsque la lumière est réfléchie sous un certain angle ».

Le constat est donc clair, mais la mise en œuvre de cette inversion reste obscure à ce stade. En principe, le cache L3 supplémentaire est plus petit que le CCD. Ensuite, puisque cette organisation est a priori plus efficiente, le fait qu’AMD n’ait pu l’exploiter pour les deux premières générations suggère que des contraintes techniques la rendaient alors impossible. En l’état, l’examen des entrailles d’un Ryzen 9000 standard a fait naître plus d’interrogations qu’il n’a apporté de réponses ; nous aurons sans des éclaircissements lorsque qu’un Ryzen 9000X3D subira la même opération, ou qu'AMD détaillera son archi.

Quoi qu’il en soit, en pratique, ce déclassement du cache 3D au rez-de-chaussée au profit d'un CCD contenant les cœurs CPU surclassé dans l’étage supérieur aboutit bien à des fréquences plus élevées. Le détaillant Geizhals a récemment référencé le Ryzen 7 9800X3D avec l’ensemble de ses caractéristiques. Outre la fréquence Boost de 5,2 GHz entérinée par le document d’AMD précité, nous avons confirmation d’une fréquence de base de 4,7 GHz ; c’est 500 MHz de plus que celle du Ryzen 7 7800X3D. Enfin, le processeur a bien un TDP de 120 W.

Processeur Cœurs CPU Fréquence de base Fréquence Boost Cache L2+L3 TDP Ryzen 9 9950X 16x Zen 5 4,3 GHz 5,7 GHz 80 Mo 170 W Ryzen 9 9900X 12x Zen 5 4,4 GHz 5,6 GHz 76 Mo 120 W Ryzen 7 9800X3D 8x Zen 5 4,7 GHz 5,2 GHz 104 Mo 120 W Ryzen 7 9700X 8x Zen 5 3,8 GHz 5,5 GHz 40 Mo 65 W Ryzen 5 9600X 6x Zen 5 3,9 GHz 5,4 GHz 38 Mo 65 W Ryzen 7 7800X3D 8x Zen 4 4,2 GHz 5 GHz 104 Mo 120 W Ryzen 7 5800X3D 8x Zen 3 3,4 GHz 4,5 GHz 100 Mo 105 W