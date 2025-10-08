Battlefield 6 sort l’artillerie lourde avec une config Ultra++ pour les mordus de 4K à 240 IPS

EA avait communiqué les configurations recommandées pour Battlefield 6 fin août. Elles détaillaient les prescriptions jusqu’au 4K Ultra à 60 images par seconde (baptisée « Ultra »). À quelques heures de la parution du jeu (vendredi 10 octobre à 17 heures chez nous), l'éditeur tire une ultime cartouche : une configuration estampillée Ultra++.

Vivement le +++

En dépit de l’impasse faite sur le ray tracing, nous étions un peu surpris de voir un jeu d’une telle envergure se borner à recommander des cartes graphiques d’anciennes générations, y compris pour être repoussé dans ses retranchements. En somme, une anomalie dans un monde où les marques s’évertuent à vous convaincre que vous avez raté votre vie si vous n’avez pas le dernier iPhone ou Galaxy — ou, dans le cas qui nous intéresse, la dernière carte graphique. Heureusement, cette irrégularité n’en est plus une !

EA vient donc de dévoiler une configuration Ultra++. Pour jouer à Battlefield 6 en 4K/144 IPS avec des réglages Élevés, ou en 4K/240 IPS avec des réglages Ultra. Et pour profiter du titre dans ces conditions paradisiaques, il vous faudra bien un CPU de dernière génération : un Intel Core 9 Ultra 285K ou un AMD Ryzen 7 9800X3D (voire un Ryzen 9 du même acabit si vous êtes fidèle aux rouges).

NVIDIA n’est pas en reste, puisque sa GeForce RTX 5080 constitue l’unique injonction en matière de GPU. Elle aura toutefois besoin du soutien du DLSS 4 Super Resolution, couplé à la Multi Frame Generation pour atteindre les 240 FPS. On voit mal pour quels motifs une Radeon RX 9700 XT dopée à la FSR ne suffirait pas à atteindre les 144 FPS — d’autant plus, rappelons-le, qu’il s’agit d’un titre sans la moindre once de ray tracing. Mais pas la peine de vous faire un dessin, cette communication sortie d’on ne sait où ressemble surtout à une publicité déguisée pour du matériel.

Pour clore en beauté et célébrer ce DLSS 4 Reveal, NVIDIA a livré une séquence en 4K. Par contre, la démo n'implique pas une GeForce RTX 5080, mais une GeForce RTX 5090.