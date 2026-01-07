L’offre mondiale de NAND Flash MLC chuterait de 41,7 % en 2026

Une nouvelle étude de TrendForce met en lumière une évolution notable du marché de la mémoire NAND Flash MLC (Multi Layer Cell ; pas de méprise, celle à 2 bits par cellule ici) en 2026 : une raréfaction de l’offre, assortie d’une concentration accrue. En cause, le retrait progressif des grands acteurs du secteur, qui privilégient désormais les technologies plus avancées et les segments à plus forte croissance. Résultat attendu : une chute de 41,7 % en glissement annuel des capacités mondiales de NAND MLC.

Un marché de niche

Le cabinet explique cette tendance par la décision prise par Samsung, en mars 2025, d’arrêter la NAND MLC, avec des dernières livraisons prévues en juin 2026. Du côté de Kioxia, SK hynix et Micron, la production de MLC est désormais limitée au strict maintien des engagements existants envers leurs clients, sans volonté d’augmenter les capacités.

Face à cette contraction annoncée de l’offre, le marché a connu une forte demande d’anticipation, accompagnée d’engagements de volumes précoces dès la fin du premier trimestre 2025. Cette dynamique a entraîné une hausse marquée des prix, tendance qui s’est depuis maintenue.

Pourtant, selon TrendForce, la demande structurelle en NAND Flash MLC demeure relativement stable. Le cabinet écrit qu’elle « est principalement tirée par les systèmes de contrôle industriel, l’électronique automobile, les équipements médicaux et les infrastructures réseau ». Des segments qui « imposent des exigences strictes en matière de fiabilité, d’endurance en écriture et de continuité d’approvisionnement sur le long terme ». La bascule vers des solutions TLC ne serait pas à l’ordre du jour, toujours d’après TrendForce.

Le taïwanais Macronix, historiquement positionné sur les mémoires embarquées et à haute fiabilité, se serait déjà positionné comme acteur supplétif sur ce segment de niche. Il aurait réduit une partie de ses capacités de production de NOR Flash afin d’augmenter celles consacrées à la NAND MLC. Pas au point de compenser le retrait de Samsung, toutefois, d’où la diminution attendue des capacités mondiales.

Enfin, nous n’avons pas trouvé de données librement accessibles toutes fraîches sur les parts de marché des différentes NAND. Une étude de Mordor Intelligence publiée en 2024 proposait toutefois un panorama du marché à cette date. L’édition 2025 se montre plus restrictive : elle distingue uniquement la TLC, les autres types étant regroupés dans une même catégorie, sans discrimination. Ceci dit, la TLC y est créditée de 63,6 %, contre 62,1 % l’année précédente. Nous pouvons donc raisonnablement penser que la part des autres types de NAND n’a pas drastiquement changé sur la période.