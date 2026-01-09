Un Wildcat Lake capturé alors qu'il vadrouillait

CES 2026 – Les processeurs Panther Lake ont été sous le feu des projecteurs, mais en coulisses, Intel a aussi lâché quelques informations sur d’autres puces. En particulier sur une gamme qui nous intrigue depuis plusieurs mois déjà, celle des Wildcat Lake. Bien que pas encore lancée officiellement, elle aurait déjà un refresh programmé, selon le divulgateur Jaykihn. Dans un autre registre, Intel aurait une gamme Core G3 spécifiquement pensée pour les consoles portables.

Un Wildcat Lake © Hardwareluxxx

Wildcat Lake

Pour comprendre ce qui va suivre, il faut avoir à l’esprit les diapositives d’Intel partagées lors de la première présentation des Panther Lake, en octobre dernier. Celles-ci formalisent trois configurations, avec en particulier une distinction claire des tuiles CPU et GPU. La première concerne les modèles allant jusqu’à 8 cœurs CPU et 4 cœurs Xe3 ; la deuxième s’applique aux Panther Lake plafonnant à 16 cœurs CPU et 4 cœurs Xe3 ; la troisième vise les puces les mieux dotées, armées de 16 cœurs CPU et 12 cœurs Xe3.

Au CES, Intel a ajouté un quatrième design, nettement plus simpliste, comprenant juste deux tuiles. Il sert à des configurations plus modestes, limitées à 6 cœurs CPU et 2 cœurs Xe3.

Or, cette quatrième option est exclue de la diapositive Panther Lake Package Configurations. Et pour cause, elle ne fait pas partie de cette famille. En d’autres termes, elle ne sert pas aux Core Ultra 5 332 et Core Ultra 5 322, les modèles d’entrées de gamme dont les spécifications en font pourtant des candidats naturels au regard des limitations.

Selon HardwareLuxx.de, ce package non Panther Lake serait celui des Wildcat Lake. Nos confrères ont d’ailleurs pu photographier un exemplaire (image d'illustration). On y distingue clairement deux blocs, contre cinq sur le Panther Lake exhibé par Intel.

Un Panther Lake de type alpha

Les Core Ultra 5 332 et Core Ultra 5 322, pour lesquels aucun cliché n’a encore été publié, reposeraient sur le package Panther Lake en 4P + 4LPE et 4 cœurs Xe3. Forcément, certaines unités seront désactivées, mais en principe, ils exposeront un quadrillage à quatre bloc (pour un ensemble plus compact que celui du gros 16 cœurs / 12 Xe du dessus).

D’après Andreas Schilling, les Wildcat Lake seront également commercialisées sous l’appellation Core Series 3, avec une disponibilité attendue au deuxième trimestre 2026. Ces processeurs cibleraient en priorité les systèmes edge et les plateformes embarquées, quand d’autres observateurs y voient surtout les successeurs naturels des Alder Lake-N.

Core G3

Par ailleurs, selon VideoCardz, Intel préparerait une série Core G3 destinée aux consoles portables. Le modèle phare, le G3 Extreme, embarquerait un iGPU Arc B380 doté de 12 cœurs Xe3. Un total équivalent à celui du B390 des Panther Lake les plus musclés, mais avec des fréquences plus modestes qui expliqueraient ce léger déclassement.

Le Core G3 tout court serait moins bien loti : un Arc B360 à 10 cœurs Xe3, dérivé du B370 du Core Ultra 5 338H, là encore avec des fréquences revues à la baisse.

Côté CPU, les deux déclinaisons profiteraient d'une configuration à 14 cœurs (2P + 8E + 4 LP), soit une combinaison qui ne correspond à aucun Panther Lake connu à ce stade.

Sinon, le concept est assez évident : singer l’approche d’AMD avec ses séries Ryzen Z1 et Z2, afin de proposer des déclinaisons de puces mobiles « adaptées » au segment des consoles portables.

Le tableau qui suit complète la gamme Panther Lake existante par les deux gammes mentionnées dans cet article. Il faut y voir la grande famille des Core Series 3 avec les puces encore en gestation.

Processeur Cœurs CPU Fréquence CPU max Cœurs GPU Fréquence GPU PBP / MTB Core G3 Extreme ⬅️ 14 cœurs (2P + 8E + 4LP) 4,7 GHz Arc B380 – 12 Xe3 2,3 GHz À déterminer Core G3 ⬅️ 14 cœurs (2P + 8E + 4LP) 4,6 GHz Arc B360 – 10 Xe3 2,2 GHz À déterminer Core Ultra X9 388H 16 cœurs (4P + 8E + 4LP) 5,1 GHz Arc B390 – 12 Xe3 2,5 GHz 25 W / 65–80 W Core Ultra 9 386H 16 cœurs (4P + 8E + 4LP) 4,9 GHz 4 Xe3 2,5 GHz 25 W / 65–80 W Core Ultra X7 368H 16 cœurs (4P + 8E + 4LP) 5,0 GHz Arc B390 – 12 Xe3 2,5 GHz 25 W / 65–80 W Core Ultra 7 366H 16 cœurs (4P + 8E + 4LP) 4,8 GHz 4 Xe3 2,3 GHz 25 W / 65–80 W Core Ultra X7 358H 16 cœurs (4P + 8E + 4LP) 4,8 GHz Arc B390 – 12 Xe3 2,5 GHz 25 W / 65–80 W Core Ultra 7 356H 16 cœurs (4P + 8E + 4LP) 4,7 GHz 4 Xe3 2,45 GHz 25 W / 65–80 W Core Ultra 5 338H 12 cœurs (4P + 4E + 4LP) 4,7 GHz Arc B370 – 10 Xe3 2,4 GHz 25 W / 65–80 W Core Ultra 5 336H 12 cœurs (4P + 4E + 4LP) 4,6 GHz 4 Xe3 2,5 GHz 25 W / 65–80 W Core Ultra 7 365 8 cœurs (4P + 0E + 4LP) 4,8 GHz 4 Xe3 2,5 GHz 25 W / 55 W Core Ultra 7 355 8 cœurs (4P + 0E + 4LP) 4,7 GHz 4 Xe3 2,5 GHz 25 W / 55 W Core Ultra 5 335 8 cœurs (4P + 0E + 4LP) 4,6 GHz 4 Xe3 2,45 GHz 25 W / 55 W Core Ultra 5 325 8 cœurs (4P + 0E + 4LP) 4,5 GHz 4 Xe3 2,45 GHz 25 W / 55 W Core Ultra 5 332 6 cœurs (2P + 0E + 4LP) 4,4 GHz 2 Xe3 2,3 GHz 25 W / 55 W Core Ultra 5 322 6 cœurs (2P + 0E + 4LP) 4,4 GHz 2 Xe3 2,3 GHz 25 W / 55 W Core Ultra 3 3xxx ⬅️ 6 cœurs (2P + 0E + 4LP) À déterminer 2 Xe3 À déterminer À déterminer Core Ultra 3 3xxx ⬅️ 6 cœurs (2P + 0E + 4LP) À déterminer 2 Xe3 À déterminer À déterminer