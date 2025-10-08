En Europe, la hausse du Game Pass ne s’applique pas aux abonnés

Décidément, face à l’avidité des multinationales américaines, être un consommateur européen n’a pas que des désavantages. Après avoir accordé un an de sursis gratuit pour le support ESU de Windows 10, la législation européenne contraint (plus ou moins indirectement) Microsoft à retarder l’application de ses hausses du Game Pass.

Un ticket d’entrée plus cher réservé aux nouveaux venus

La semaine dernière, l’entreprise officialisait plusieurs changements pour ses formules d’abonnement, dont une augmentation substantielle des tarifs. Elle s’élève à + 50 % pour le palier Ultimate. Une décision brutale pour les abonnés, et qui tombait à seulement quelques semaines du lancement de Call of Duty : Black Ops 7, le dernier jeu d’une franchise dont les derniers opus sont dorénavant réservés au palier le plus onéreux, celui facturé 27 € par mois (du moins, pour ceux qui passent par ce système).

Mais Microsoft n’avait visiblement pas anticipé certains détails. Le premier, c’est qu’en Europe, il est interdit d’augmenter le prix d’un abonnement sans respecter un délai de prévenance, généralement de deux mois. Cette protection sert à éviter que l’on vous annonce, le 30 du mois, que votre abonnement passera de 10 € à 1 000 € dès le lendemain, sans vous laisser le temps de résilier.

Mais étrangement, Microsoft fait du zèle. Via un mail envoyé à des abonnés européens (et aussi asiatiques), l'entreprise avertit qu'à ce stade, les tarifs ne changent pas pour les abonnés (sauf en cas de modification de la formule). Une disposition surprenante, soigneusement dissimulée jusque-là, et qui pourrait faire regretter à certains de s’être précipités pour annuler leur abonnement. La firme indique qu’en cas de modifications, le client sera informé au moins deux mois avant. Autrement dit, pas de changement à l'horizon d'ici la fin d'année.

Cette « sauvegarde » semble concerner principalement les Européens, mais pas uniquement. The Verge, qui a rapporté l’information, cite des abonnés qui vivent en Pologne, Irlande, Italie, Allemagne, mais aussi en Corée du Sud. Tous ont reçu la bonne nouvelle par courriel. Microsoft a toutefois confirmé à nos confrères que les résidents des États-Unis et du Royaume-Uni n’étaient pas concernés. Pour eux, la nouvelle grille tarifaire s’applique depuis le 1er octobre pour les nouveaux venus (comme chez nous), mais dès le prochain cycle de facturation pour les abonnés existants.

C'est étonnant que la société ait passé ce « détail » sous silence lors de son annonce initiale. À moins que tous les membres de ses services juridique et marketing aient été simultanément en congé, on peut raisonnablement supposer que cette omission était délibérée.