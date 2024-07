L’encodage multiple de Twitch est aussi à portée de Radeon

AMD a confirmé que ses cartes graphiques Radeon prenaient elles aussi la fonctionnalité de transcodes de Twitch. C’était également le cas des GeForce de NVIDIA à partir de la série GTX 900.

Oui, on illustre une actu titrée Radeon avec une illustration NVIDIA, parce qu'AMD n’a pas fourni d’images ; au pire, les deux entreprises voguent ici dans le même bateau.

Des flux de différentes qualités

Pour ceux qui ne sont pas habitués à la plateforme de streaming vidéo en direct, quelques explications. Lors de la diffusion sur Twitch, la plateforme peut proposer différentes qualités à partir du flux d’origine via un transcodage opéré côté serveurs. Par exemple, à partir d’un flux en 1080p, proposer du 720p ou du 480p. L’idée est bien sûr d’adapter la diffusion au débit de l’utilisateur : celui avec connexion Internet lente peut choisir une qualité inférieure pour maintenir une diffusion en directe plutôt qu'attedre une mise en mémoire tampon.

Naturellement, ce mécanisme de transcodage n’est pas exclusif à Twitch. Il est largement utilisé par les chaînes de télévision notamment. Mais rien de magique, ce mécanisme nécessite des ressources matérielles ; autrement dit, il alourdit les coûts de fonctionnement. En conséquence, de son côté, Twitch ne garantit ce transcodage qu’à ses partenaires ; pour les autres streamers, l’accès est conditionné à la disponibilité des serveurs.

Voici ce que nous pouvons lire sur la FAQ consacrée à cette fonctionnalité : « Le transcodage de vidéos en direct dans plusieurs formats nécessite des ressources de calcul et de traitement. Ces ressources sont limitées. Nous faisons de notre mieux pour mettre les options de transcodage à la disposition du plus grand nombre de flux possible. Cependant, tous les flux sur Twitch ne disposent pas d'options de transcodage. Twitch fournit des options de transcodage aux partenaires sous la forme d'un accès prioritaire. Les chaînes non partenaires disposent d'options de transcodage en fonction de leur disponibilité. »

Pour remédier à ce problème, cela fait quelques mois que Twitch collabore avec NVIDIA et le développeur OBS Project dans le but d'exploiter les ressources de l'encodeur GPU du streamer.

Lancé sous forme de bêta fermée en janvier, ce Multi-Encode Livestreaming autorisait un maximum de trois définitions simultanées jusqu'en 1080p. Depuis début juillet, il est disponible pour tous les détenteurs de GeForce, à partir de la série 900. NVIDIA promet d’offrir, à terme, cinq flux simultanées, jusqu’à la 4K (cette quantité est désormais d'actualité, mais pas encore cette qualité).

Twitch Enhanced Broadcasting is now available for all with the OBS 30.2 RC1 release and GeForce 900 series or later! ???? pic.twitter.com/qd2ZhPllLm — Jacob Freeman (@GeForce_JacobF) July 8, 2024

De son côté, AMD vient de confirmer que ses cartes graphiques Radeon RX 6000 et RX 7000 prenaient également en charge cette technologie. Le message est laconique et ne détaille pas dans quelles conditions.

Twitch Enhanced Broadcasting is here for AMD Radeon users! https://t.co/6Eqc85rlWw — AMD Radeon (@amdradeon) July 18, 2024

Twitch indique pour sa part un support à partir des NVIDIA GeForce 900 ou cartes plus récentes et le pilote 545.92. Pour les Radeon, il faut une carte des deux séries susmentionnées avec au moins le pilote AMD Adrenalin 24.4.1. Les utilisateurs doivent être sous Windows 10 ou 11. La technologie est supportée par deux applications logicielles : OBS Studio 30.2 et XSplit Broadcaster 4.5.2406.1801, et versions plus récentes.

La plateforme précise que le nombre de flux peut varier de cinq à deux. Concernant les définitions, les streamers ont le choix : 1080p, 720p, 540p, 480p, 360p, 240p, et 160p. Notez que le 1440p et le 4K sont en phase d’expérimentation auprès d’un « petit groupe de streamers ». Quant aux fréquences d’images, Twitch distingue celles qualifiées de « High » (60, 50 et 48 IPS) de celles estampillées « Standard » (30, 25 et 24 IPS).

Pour finir, toutes les chaînes exploitent le codage H.264/AVC dans un premier temps. Le déploiement des codecs H.265/HEVC et AV1 est prévu, mais pas dans l’immédiat.