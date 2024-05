Ã‡a se prÃ©cise pour les EPYC 9005 TurinÂ : jusquâ€™Ã  192 cÅ“urs et 500W de TDP

Les processeurs EPYC Turin sont au programme de 2024 d’AMD depuis longtemps ; nous les évoquions déjà dans un article publié en juin 2022. Bien qu’elles ne s’adressent pas à nous, c'est-à-dire à nos PC grand public, mais plutôt aux centres de données, cette 5e génération de processeurs EPYC est attendue car elle exploitera l’architecture CPU Zen 5 ; architecture qui servira également à de nombreux Ryzen laptop et desktop bien plus à notre portée, tels que les Granite Ridge (Ryzen 9000) et Strix Point entre autres, lesquels s’annoncent nettement plus enthousiasmants que les récents Ryzen 7 8700F et Ryzen 5 8400F.

Mais revenons-en à nos EPYC. En décembre dernier, le compte X YuuKi_AnS avait publié plusieurs clichés d’échantillons d’ingénierie (dont celui utilisé en guise d’illustration) ainsi que des diagrammes (consultables en fin d’article). Deux de ces comparses, à savoir @Olrak29 et @KOMACHI_ENSAKA, donnent désormais un aperçu assez exhaustif de l’ensemble de la gamme.

Zen 5 et Zen 5c sous la même bannière Turin ?

Comme avec les EPYC de 4e génération, AMD va décliner ses EPYC Turin en deux versions : l’entreprise commercialisera des puces dotées de cœurs Zen 5 « classiques », d’autres munies de cœurs Zen 5c. Tandis que pour les processeurs EPYC Zen 4 / Zen 4c, nous avons deux noms de code différents (Genoa pour les premiers, Bergamo pour les seconds), pour le moment, Turin semble désigner l’ensemble de la famille. Pour l’appellation commerciale, AMD parle d’EPYC 9005 (les précédents sont les EPYC 9004 & 8004).

Contrairement à ce qu’une vieille rumeur insinuait, les 256 cœurs et 600 W de TDP ne sont plus à l’ordre du jour. En tout cas, aucun spécimen du genre n’a été déniché par les trois divulgateurs. Les dernières données proviennent d’une soumission d'AMD à SATA-IO (la Serial ATA International Organization).

Selon les informations dévoilées par nos lascars, les EPYC Turin proposeront jusqu’à 192 cœurs Zen 5c et 128 cœurs Zen 5. C’est plus que la précédente génération ; celle-ci offre au mieux 128 cœurs Zen 4c et 96 cœurs Zen 4 (nous partons donc sur des hausses de +50 % et +33 %).

Sur la base des dernières données, qui s’ajoutent à celles précédemment proposées par YuuKi_AnS, la gamme EPYC Turin ressemblerait à ce qui suit.

Processeur Architecture CPU Cœurs / Threads Cache L3 Fréquence de base TDP AMD EPYC 98XX Zen 5C 192 / 384 384 Mo ? 500 W AMD EPYC 9845 Zen 5C 160 / 320 320 MB 3,60 GHz 500W AMD EPYC 9825 Zen 5C 144 / 288 288 Mo 3,30 GHz 400W AMD EPYC 9745 Zen 5 / Zen 5C? 128 / 256 256-512 Mo? 3,60 GHz 400W AMD EPYC 9655 Zen 5 96 / 192 384 Mo 4,00 GHz 400W AMD EPYC 9645 Zen 5 96 / 192 384 Mo 3,30 GHz 320W AMD EPYC 9565 Zen 5 72 / 144 288 Mo 4,00 GHz 400W AMD EPYC 9555 Zen 5 64 / 128 256 Mo 3,30 GHz 360W AMD EPYC 9535 Zen 5 64 / 128 256 Mo 3,50 GHz 300W AMD EPYC 9475F Zen 5 48 / 96 192 Mo 3,30 GHz 360W AMD EPYC 9445 Zen 5 48 / 96 192 Mo 3,80 GHz 300W AMD EPYC 9375F Zen 5 32 / 64 128 Mo 3,00 GHz 320W AMD EPYC 9365 Zen 5 36 / 72 144 Mo 3,70 GHz 300W AMD EPYC 9355 Zen 5 32 / 64 128 Mo 2,20 GHz 280W AMD EPYC 9335 Zen 5 32 / 64 128 Mo 3,30 GHz 210W AMD EPYC 9275F Zen 5 24 / 48 96 Mo 3,10 GHz 320W AMD EPYC 9255 Zen 5 24 / 48 96 Mo 2,10 GHz 200W AMD EPYC 9175F Zen 5 16 / 32 64 Mo 2,70 GHz 320W AMD EPYC 9135 Zen 5 16 / 32 64 Mo 2,30 GHz 200W AMD EPYC 9115 Zen 5 16 / 32 64 Mo 2,10 GHz 155W AMD EPYC 9015 Zen 5 8 / 16 32 Mo 2,00 GHz 155W

Notez que ces processeurs sont pressentis pour prendre en charge jusqu’à 4 To de DDR5-6000 et 128 lignes PCIe Gen5. Ils exploiteraient toujours le socket SP5 (LGA-6096). Sur la base des indiscrétions qui remontent à décembre dernier, les EPYC Turin Zen 5 embarquent jusqu’à 16 CCD fabriqués par TSMC en N4P. Chacun de ces CCD enferme 8 cœurs CPU partageant 32 Mo de mémoire cache L3. Les EPYC Zen 5c ont jusqu’à 12 CCD. Chaque CCD possède 16 cœurs Zen 5c qui se partagent un cache L3 de 32 Mo. Comme aime à le rappeler AMD, les petits cœurs sont logés à la même enseigne que les gros en matière d’IPC et d’ISA. Ils ont simplement des fréquences moins élevées.

AMD ZEN5 EPYC

Turin - ES2

La famille de processeurs EPYC Turin doit être lancée dans le courant de l'année. Ces puces auront pour concurrents les Xeon Granite Rapids P-Core et les Sierra Forest E-Core d'Intel. Ces derniers proposeront jusqu’à 288 E-cores, mais sont dépourvus d’Hyper-Threading.