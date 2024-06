SFF-Ready : le nutri-score à la sauce NVIDIA

À la veille du Computex 2024, NVIDIA a annoncé son nouveau label, le SFF-Ready. Ceux qui ont séché les cours d’anglais, l’acronyme SFF signifie Small Form Factor, autrement dit les boîtiers mini-ITX et autres joyeusetés du genre. Il s’agit donc de défricher un peu le marché en instaurant un cahier des charges strict pour que le client y voie un peu plus clair. Un nutri-score du mini-ITX en somme. En pratique, pour les cartes graphiques, ça donne les 3 points suivants :

- Une hauteur maximale de 151 mm incluant le rayon de courbure du câble d’alimentation

- Une longueur maximale de 304 mm

- Une profondeur maximale de 50 mm (soit 2,5 slots)

Mais alors en détail, qu’en est-il ? Pour la hauteur, c’est correct. Une carte PCI-E plein format mesure strict minimum 95mm — c’est la hauteur du port —, auxquels il faut rajouter un peu moins de 15 mm pour le slot PCI-E lui-même. La plupart des cartes utilisent un PCB légèrement plus haut, et totalisent 120 mm. Reste donc 30 mm pour le connecteur et sa courbure, ce qui limite soit aux cartes avec un connecteur à angle droit, soit aux cartes qui ne dépassent pas une hauteur relativement standard.

Pour la longueur, il y a de quoi faire, 304 mm n’excluent que les mastodontes. Enfin pour la profondeur de 50 mm, c’est finalement plutôt contenu de nos jours, et cela permet de garantir que la carte ne touchera pas la paroi d’un boitier mini-ITX équipé de 2 équerres PCI.

Le SFF-Ready en chiffres. Tout ce qui respecte ce cahier des charges peut bénéficier du sceau NVIDIA.

Les cartes graphiques compatibles, au nombre de 36 d’après NVIDIA, peuvent dès lors être estampillées SFF-Ready, et il en va de même pour les boîtiers. Une liste de tous les modèles compatibles est d’ailleurs disponible sur cette page.

En parallèle, on notera qu’Asus vient de lancer une nouvelle gamme SFF-Ready, les cartes graphiques de la série Prime. Il s’agit des RTX 4060 Ti, 4070 et 4070 Super, qui semblent toutes reprendre un design à mi-chemin entre Dual et TUF, et qui sont par ailleurs assez quelconques. Et pour cause, les RTX 4070 Super Dual EVO et ProArt, des gammes préexistantes chez Asus, respectent toutes deux les critères du SFF-Ready, la ProArt étant même listée comme SDD-Ready par NVIDIA. On se demande alors s’il était vraiment nécessaire de sortir une énième carte qui n’apporte finalement rien… Cela étant dit, ces cartes seront très prochainement ajoutées à notre guide de référence.

NVIDIA est assez coutumier de ce genre de label qui, il faut l’admettre, facilite bien les choses des consommateurs, mais qui présente l’effet secondaire de limiter le marché. Avec un tel cahier des charges, il y a fort à parier que les futurs boitiers mini-ITX ne passeront plus jamais sous la barre des 312 mm pour le GPU, et ce même quand 250 mm pourraient suffire et proposer un form factor un peu plus original. De la même façon, la limite arbitraire à 151 mm connecteur compris pourrait pousser vers des cartes moins bien refroidies et donc plus bruyantes. La simple présence d'autant de produits d'ores et déjà compatibles montre bien que les constructeurs tiennent bel et bien compte des besoins de chaque groupe de clients.

Du reste, on attend avec impatience les finauderies au niveau de ce connecteur d’alimentation, puisque celui-ci intervient dans le calcul de la hauteur de la carte. Les marques auront donc tout intérêt à trouver des solutions créatives, comme un connecteur coudé ou placé en bout de carte. Ou à surestimer la flexibilité et la solidité des câbles d’alimentation, un point qui n’a bien entendu jamais posé le moindre souci auparavant.