Ryzen Zen 5 desktopÂ : grÃ¢ce Ã  Gigabyte, nous savons enfin comment les nommer

Après le lancement de plusieurs variantes de puces Zen 4 (dont les Ryzen Embedded et les versions Pro de ses Ryzen 8000 laptop et desktop) ces derniers jours, de plus en plus de fuites relatives à des processeurs Zen 5 suggèrent qu’AMD prépare le terrain pour sa nouvelle génération. Récemment, nous avons ainsi eu droit à quelques indiscrétions au sujet des puces mobiles Ryzen Strix Halo, mais également à propos des Ryzen desktop « next gen », par le biais d'une mise à jour des cartes mères série 600 de MSI et d'Asus, lesquelles sont déjà prêtes à recevoir les nouveaux CPU – CPU que les deux sociétés se sont toutefois bien gardées de nommer. Au menu du jour, une autre gamme de processeurs mobiles, les Strix Point, saupoudrée de la confirmation du nom des processeurs Ryzen desktop Zen 5 : Ryzen 9000.

© WCCFTech

Un processeur Strix Point s’échauffe très tranquillement dans Geekbench

Commençons par l'entrée, avec le Strix Point. Un Ryzen 9 armé de 12 cœurs / 24 threads a fait un passage dans Geekbench. C’est un échantillon d’ingénierie qui n’obtient pas un score phénoménal ; les prestations restent malgré tout prometteuses au vu des fréquences CPU.

Le processeur est identifié par l’OPN 100-000000994-14. Ce n’est pas la première fois que nous croisons ce code : il est apparu récemment dans un manifeste d’expédition accolé à un « APU Strix128W ». Cela confirme d’ailleurs que ce n’était pas là un Strix Halo à 128 W de TDP travesti, mais bien un Strix Point à 28 W de TDP. À l’évidence, le chiffre 1 distingue la gamme Strix Point. Précisons que cette série est conçue pour la plate-forme FP8.

En principe, Strix Point mêle des cœurs CPU Zen 5 et Zen 5c. Geekbench renseigne 16 Mo de cache L3. Selon le leaker Kepler_L2, souvent bien au fait des plans d’AMD, cette quantité ne correspond qu’à celle octroyée par les cœurs Zen 5 ; il faudrait y ajouter 8 Mo supplémentaires issus des cœurs Zen 5c, ce qui donnerait donc 24 Mo en tout. Concernant le cache L2, il est question de 1 Mo par cœur, sans distinction. Enfin, le logiciel renseigne 32 Ko pour le cache d'instruction L1, 48 Ko pour le cache de données. Ces quantités suggèrent un statu quo dans le premier cas, mais une hausse de 50 % par rapport au cœurs Zen 4 dans le second.

Geekbench renseigne une fréquence de base 2 GHz. Néanmoins, le processeur plafonne à 1,4 GHz au cours du test.

Ce Ryzen compte passer la seconde ?!

Les scores ST et MT de 1217 points et 8016 points respectivement ne sont donc pas très élevés ; disons qu'ils sont encourageants au regard des fréquences. Pour la comparaison, le Ryzen 7 8845HS, un des derniers nés d’AMD, a une moyenne de 2425 points en ST et de 11 342 points en MT; seulement il monte à 5,1 GHz. À de telles fréquences, les cœurs Zen 5 devraient donc montrer un autre visage. Bref, ce n'était que la préparation avant les JO.

Des Ryzen 7000 aux Ryzen 9000

Parlons maintenant d’autres Ryzen Zen 5, mais desktop, avec les Granite Ridge. À l’instar de MSI et d’Asus, Gigabyte a mis en ligne un BIOS AGESA 1.1.7.0 (bêta) qui prend en charge les futurs processeurs d’AMD. Et contrairement à ses deux concurrentes, la société ne se contente pas d’évoquer le support des CPU « nouvelle génération » : le communiqué mentionne explicitement les Ryzen 9000.

Nous pouvons en effet lire : « Gigabyte [...]s, a publié le dernier bios AGESA 1.1.7.0 beta pour la prise en charge des prochains processeurs AMD Ryzen 9000 sur les cartes mères GIGABYTE AM5 X670, B650, A620, ainsi que pour les processeurs Ryzen 7000 et 8000 actuels ».

Au passage, pas d’inquiétude sur l’appellation Ryzen 9000, la nomenclature qui fait du premier chiffre la somme des années ne concerne que les puces laptop ; autrement dit, le nom Ryzen 9000 ne trahit pas une sortie en 2025. À vrai dire, nous attendons l’introduction des premiers CPU Zen 5 en juin prochain, à l’occasion du Computex 2024.