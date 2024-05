Faites une croix sur les cartes mères série 700 et les Ryzen AI 100, AMD aurait d’autres plans

Nous avions fait le point sur les Ryzen Zen 5 (Strix Point, Fire Range, Granite Ridge) à venir un peu avant la mi-mai. Quelques informations supplémentaires sont venues compléter ces projections depuis, notamment celles relatives aux EPYC 9005 Turin, lesquels embarqueraient jusqu’à 192 cœurs Zen 5c. De nouvelles indiscrétions ont circulé ces derniers jours. Certaines mentionnent un changement de nom pour les futurs Ryzen mobiles et définissent la prochaine série de cartes mères AM5 ; d’autres fixent un calendrier de sortie assez précis ; une nous détourne momentanément des CPU pour nous orienter vers une nouvelle carte graphique Radeon RDNA 3.

Carte mère ASRockB650 LiveMixer (officieusement appelée carte Splatoon)

Pas de cartes mères série 700 chez AMD ?

L’officialisation de certains produits AMD à l’occasion du Computex 2024 est actée depuis plusieurs semaines. Selon des rumeurs propagées par Benchlife, des fabricants de cartes mères présenteront des modèles série 800 lors de l’évènement susmentionné. Une série de cartes logiquement destinées aux processeurs Intel... mais qui désignerait aussi celles pour Ryzen ! Pourtant, la dernière série de CM AM5 est la série 600 (A620, B650, X670) ; en conséquence, nous nous attendions à une série 700. Selon la source, AMD va faire l’impasse sur cette série pour les Ryzen AM5 Zen 5 « Granite Ridge », lesquels ont d’ailleurs pour appellation commerciale Ryzen 9000.

Benchlife rapporte : « Il est clair que nous pouvons nous attendre à ce que divers fabricants de cartes mères présentent des cartes mères AMD et Intel de la série 800 au Computex 2024. Il a été confirmé que le chipset associé aux Ryzen 9000 s'appellera la série 800, à l'instar de la dénomination d'Intel. Cependant, certains fabricants se concentrent toujours sur les cartes mères à socket AM5 de première génération, comme GIGABYTE, qui s'apprête à sortir la carte B650E AORUS PRO X USB4 ».

En effet, en principe, la première génération de cartes mères AM5 doit garantir la prise en charge des prochains Ryzen. Au sujet d’Intel, si vous nous autorisez une petite digression, sachez que Gigabyte a fait une annonce préliminaire (du teasing en somme) sur Instagram pour une carte AORUS next-gen appelée Z890 AORUS XTREME AI TOP par plusieurs confrères. Cette référence est certainement pensée pour accueillir un processeur Arrow Lake-S, dont la commercialisation est prévue au cours du quatrième trimestre ; elle est donc en socket LGA-1851.

Une carte graphique RX 7650M XT dans les cartons

Revenons-en à AMD. Un fabricant de mini-PC, Aoostar, a dévoilé plusieurs produits avec un peu d’avance sur Discord. Deux informations principales à retenir de cette fuite : l'arrivée d’une Radeon RX 7650 XT mobile (RX 7650M XT) en juillet ; la disponibilité de processeurs Zen 5 dès le mois d’août : en l’occurrence, des Ryzen Strix, des puces mobiles. La marque prévient toutefois que ses premières machines armées de tels processeurs ne seront disponibles qu’à partir d’octobre. Rappelons que Strix correspond au prochain cœur de gamme d’AMD en matière de processeurs mobiles. Ces puces embarquent des cœurs Zen 5, des unités de calcul RDNA 3+ pour l’iGPU et un NPU AI sous architecture XDNA 2 offrant 3 fois plus de TOPS que Hawk Point. Des puces Strix Halo, plus haut de gamme, seraient proposées un peu plus tard, d’ici la fin d’année.

Zen 5 launch in August? pic.twitter.com/NwPHxjt68A — 포시포시 (@harukaze5719) May 27, 2024

Pour en revenir à l’AMD 7650M XT, elle semble être un refresh de la Radeon RX 7600M XT ; au même titre que la Radeon RX 6650 XT pour la Radeon RX 6600 XT. La première offre une fréquence et une bande passante plus élevées. Il n’y a aucune spécification pour le moment, mais nous pouvons envisager les mêmes changements. Aoostar prévoit de proposer la nouvelle venue sous forme d’eGPU.

Ryzen AI 300 directement

Concernant l’appellation des Ryzen mobiles, nous avons croisé un atypique Ryzen AI 9 HX 170 en début de mois. Selon Golden Pig Upgrade, les AMD Strix Point débarqueront finalement sous bannière Ryzen AI 300. La source parle de Ryzen AI 9 HX 370 et de Ryzen AI 9 365. La raison de ce changement de nom : parler de série 100 serait commercialement préjudiciable face aux Core Ultra 200 d’Intel. Une autre justification avancée est que cette gamme sera la troisième génération de Ryzen dotés de NPU.