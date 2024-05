no ragotz

Les Ryzen 7 8700F et Ryzen 5 8400F sont disponibles, mais ils n’ont aucun intérêt

Les Ryzen 7 8700F et Ryzen 5 8400F sont disponibles, mais ils n’ont aucun intérêt

Les Ryzen 7 8700F et Ryzen 5 8400F sont disponibles, mais ils n’ont aucun intérêt

Des APU sans iGPU, avouez que c’est une proposition cocasse. La proposition est bien concrète pourtant : AMD a officialisé le lancement de ses Ryzen 7 8700F & Ryzen 5 8400F. De drôles de processeurs, qui, aux dires de l’entreprise, « apportent des options sans partie graphique à la série de processeurs 8000G existante ». Vous n’avez rien loupé, cette série se caractérise pourtant, en principe, par l’intégration de puissants iGPU.

Des APU sans iGPU

Pour recontextualiser, nous avions évoqué ces deux références vers la mi-mars, à l’occasion d’une première présentation. À ce moment, le leaker à l’origine de cette découverte suggérait une commercialisation circonscrite à la Chine.

Finalement, il y a peu plus d’un mois, nous publiions un article plus détaillé sur ces Ryzen 7 8700F et Ryzen 5 8400F en raison de leur référencement sur le site web d’AMD et l'amorce de leur sortie mondiale.

L’ultime épisode de cette série a été diffusé hier : la société de production a envoyé un communiqué au titre sans équivoque : « AMD lance les processeurs Ryzen 7 8700F & Ryzen 5 8400F ».

Nous n’allons pas nous éterniser sur le caractère incohérent du rapprochement avec « la série de processeurs 8000G existante » ; c'est finalement plus un abus de language qu'autre chose, et nous l'avons suffisamment glosé dans le précédent billet. La principale information à retenir est simple : bien qu'elles soient rangées dans la famille des Ryzen 8000, ces puces de série F ne sont pas des APU. À l’instar des Core d’Intel, le suffixe F trahit l’absence de cœurs graphiques intégrés. En conséquence, elles s’inscrivent plutôt dans la lignée des Ryzen deskop « à l’ancienne » – autrement dit de l’ère pré-AM5 – et nécessitent d’être associées à une carte graphique dédiée. Cette exigence est d’ailleurs explicitée dans les diapositives de présentation ci-dessous.

Par ailleurs, comme escompté, seul le Ryzen 7 8700F possède un NPU (Neural Processing Unit). Son petit frère est privé d’accélérateur IA dédié. Au passage, pour vanter les performances IA du processeur susmentionné, AMD indique qu’il excelle avec une Radeon RX 7000. L’entreprise donne donc raison à NVIDIA, qui a récemment rappelé qu’en matière d’IA, un GPU faisait aussi très bien le taf.

RDNA 3 pour des APU sans iGPU, ah bon !

Performances Ryzen 7 8700F et Ryzen 5 8400F

AMD illustre les performances de ses Ryzen en opposant le Ryzen 7 8700F au Core i5-14400F dans quelques jeux (Cyberpunk 2077, Elden Ring…) et benchmarks ; le Ryzen 5 8400F au Core i5-13400F, avec une confrontation limitée au gaming cette fois. Dans tous les cas, les titres tournent en 1080p / High. Pas corporatiste, AMD a associé tous ces processeurs à une GeForce RTX 4080 pour ses tests.

Ryzen 7 8700F vs Core i5-14400F

Ryzen 5 8400F vs Core i5-13400F

Prix des Ryzen 7 8700F et Ryzen 5 8400F

La véritable information inédite a trait aux tarifs. Malheureusement, en dépit d’un CP entièrement en français, le service de communication n’a pas jugé pertinent de renseigner les prix des deux lascars en euros ; il s’est contenté de donner ceux en dollars. Officiellement, celui du Ryzen 7 8700F est de 269 dollars, tandis que celui du Ryzen 5 8400F est 100 dollars moins élevé : il s’établit à 169 dollars.

Un coup d’œil chez deux détaillants français, LDLC et TopAchat, profile des montants avoisinant les 200 euros pour le plus frêle de ces deux Ryzen ; d’au moins 300 euros pour le modèle plus costaud.

Processeur Prix LDLC Prix TopAchat Ryzen 7 8700F 329,95 euros 300,79 euros Ryzen 5 8400F 212,95 euros 197,39 euros

Pour la comparaison, chez TopAchat, le Ryzen 7 7700X coûte 357 euros, le Ryzen 7 7700, 338 euros, et le Ryzen 7 8700G, 366 euros. Autant dire que de prime abord, ce Ryzen 7 8700F ne semble pas particulièrement intéressant. Quant au Ryzen 5 8400F, il ne l’est guère plus quand vous pouvez obtenir le Ryzen 5 7600X pour 234 euros, le Ryzen 5 7600 pour 216 euros et le Ryzen 5 8500G pour 206 euros. Enfin, rappelons que si vous n'êtes pas trop pressé, les Ryzen Zen 5 sont en embuscade ; ils coûteront certainement cher, mais leur arrivée devrait faire baisser le prix des Ryzen Zen 4.