Les GPU Arc bientÃ´t champions de lâ€™IA grÃ¢ce Ã  AI PlaygroundÂ ?

Si les passionnés de PC ne sont pas enclins à payer davantage pour des fonctionnalités IA, ils peuvent toujours exploiter le matériel qu’ils possèdent déjà. Bon, les détenteurs de GPU Arc ne sont certainement pas très nombreux, et étant donné l’incapacité de l’Arc A770 à faire fonctionner un large panel de jeux, difficile de blâmer ceux ayant fait l’impasse sur cette série. Ceci dit, Intel choie ses clients : elle leur sert AI Playground, un logiciel d'IA générative pensé pour les solutions graphiques Arc.

Pour les GPU et bientôt iGPU Arc

Vous êtes au courant, n’en déplaise à Microsoft et à Qualcomm, les NPU (Neural Processing Unit) des nouveaux processeurs n’ont pas l’apanage des capacités IA. En la matière, comme NVIDIA s’est fait un malin plaisir à nous le rappeler il y a quelques mois, les GPU ont aussi quelques arguments à faire valoir : ils offrent souvent des capacités de traitement bien supérieures à celles des Snapdragon X Elite, Ryzen AI 300 et autres Core Lunar Lake.

Tandis que les utilisateurs de GeForce ont l’opportunité d’exploiter un chapbot IA via NVIDIA ChatRTX, les détenteurs de GPU Arc ont désormais droit à AI Playground. Projet open-source au stade bêta et disponible gratuitement sous Windows, c’est à la fois un chatbot et un créateur d’images (dans la lignée d’Automatic1111 de Stable Diffusion, par exemple).

Intel met en avant la facilité d’utilisation. La société argue que « AI Playground est conçu pour être facile à utiliser et vous permettre de travailler rapidement avec l'IA [...] sans que vous ayez besoin d'être formé sur l'IA ».

Les principales fonctionnalités de l’application sont explicitées dans le carrousel ci-dessous.

La société propose également une vidéo de présentation :

Contrairement à de nombreuses fonctionnalités IA des PC Copilot+ de Microsoft, AI Playground est exécuté localement. Comme l’écrit Intel, cela signifie que vos invites et les résultats ne quittent jamais votre ordinateur. Cette spécifité vous assure ainsi à la fois la confidentialité et le contrôle de votre contenu et de vos entrées ; ce, « sans qu'une entité en amont ne censure vos invites ou ne capture vos données et votre contenu ».

L’entreprise précise que AI Playground fonctionne, pour l’instant, sur des systèmes équipés d'une carte graphique dédiée Intel Arc armée d'au moins 8 Go de mémoire vidéo dédiée (donc l'Arc A380 à 6 Go n'est a priori pas éligible). La prise en charge par l’iGPU des processeurs Intel Core Ultra-H est prévue, mais encore pas fonctionnelle. Nous supposons qu'un support pour les Lunar Lake (Core Ultra 200V bénéficiant de l’architecture Xe2-LPG) est également au programme.

AI Playground prend en charge les modèles PyTorch LLM, SD1.5 et SDXL. L’application n'est pas livrée avec des modèles, mais ils sont disponibles pour toutes les fonctionnalités : soit directement à partir de l'interface, soit indirectement en les téléchargeant à partir de HuggingFace.com ou CivitAI.com puis en les plaçant dans le dossier de modèles approprié. Intel détaille le processus dans le guide vidéo qui suit.