Jusqu'à 16 cœurs pour les Ryzen 8000 Granite Ridge / Zen 5

Attendu quelque part sur Q1 2024, la future 5e génération de l'architecture Zen, susnommée Granite Ridge, devrait être conservatrice sur le nombre de cœurs embarqués et ne pas dépasser ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur Zen 4, à savoir 16 cœurs et 32 threads ; l'organisation logique ne devrait pas être non plus chamboulée avec un design en chiplet, jusqu'à 2 CCDs Eldora de 8 cœurs Nirvana et 1 die I/O, qui devrait être celui — cIOD — utilisé sur Raphael. Le tout logiquement estampillé Ryzen 8000, sur plateforme AM5, et compatible avec les chipsets de la série 600.

Plus surprenant, le TDP devrait également rester similaire à hauteur de 65-170 W pour les plus grosses puces, ce qui singniferait que les processeurs Granite Ridge joueraient sur deux tableaux : l'augmentation de l'IPC propre à chaque évolution de l'architecture, mais aussi la carte de la montée en fréquence. Des éléments peu ou prou « confirmés » par PC Games Hardware affirmant avoir eu accès à des potins concordants, si ce n'est une date de lancement plus lointaine, estimée vers le deuxième semestre 2024.

Autre détail qui a son importance, celui du node de gravure employé pour ces processeurs: le N3 EUV de chez TSMC, N3E ou N3P, ce qui viendrait étayer le timing communiqué il y a peu par TSMC et dont AMD serait sinon le, l'un des premiers bénéficiaires pour un produit grand public. Bon, voilà qui laisse largement le temps d'aller tripoter Star Citizen avant d'avoir le moindre bout de silicium à se mettre sous le socket... #ohwait.