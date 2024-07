Adobe gave Photoshop et Illustrator d’IA générative, pour le bien des créateurs

Adobe continue d’introduire de l’IA générative dans ses logiciels Photoshop et Illustrator. Après avoir déployé Firefly Image 3 au sein du premier en avril dernier, l’entreprise offre de nouveaux outils aux créateurs — toujours avec la volonté affichée de faciliter le travail de création (ou plutôt « d’accélérer les workflows créatifs et faire gagner du temps aux designers afin qu’ils donnent plus rapidement vie à leurs idées », si vous préférez le jargon officiel).

Nouveautés pour Photoshop

L’essentiel des ajouts concernent Illustrator. Alors commençons par Photoshop. Outre la génération d’image grâce au modèle Adobe Firefly Image 3 dont nous avions déjà parlé en avril, la seule nouvelle fonctionnalité relative à l’IA générative relève de l’amélioration des détails du Remplissage Génératif de Photoshop. Rien de farfelu, cela « permet d'obtenir une plus grande netteté et précision des détails pour de grands formats d’images, post-génération », pouvons-nous lire dans le communiqué.

Adobe a aussi opéré quelques changements permettant d’accélerer les workflows. La société évoque de nouveaux outils tels que le Pinceau de sélection, le Pinceau de réglage, et l'outil du Texte à l’image.

Pour entrer un peu plus dans les détails, l'outil Pinceau de sélection dans Photoshop « rend la sélection, la composition et l'application de filtres plus intuitives » ; le Pinceau de réglage « permet aux designers d'appliquer facilement des ajustements non destructifs à des parties spécifiques de l’image » ; enfin, « les améliorations apportées à l'outil Texte permettent de créer des listes à puces et numérotées plus rapidement et facilement ». Il est aussi question d’améliorations apportées à la barre des tâches contextuelle qui « permettent de retravailler les formes et de faire pivoter les objets ».

Toutes les vidéos de démonstration publiées par la chaîne Adobe Creative Cloud valent pour Illustrator. Nous avons trouvé celle-ci, proposée par The Joy of Editing with Dave Kelly, qui détaille le Pinceau de sélection.

Nouveautés pour Illustrator

Comme rapporté en début d'article, les principaux changements relèvent d'Illustrator. Si vous avez la flemme de lire la suite, la séquence qui suit résume les nouveautés.

Pour celles relatives à l’IA générative Adobe Firefly, nous avons l’intégration d’un nouvel outil Remplissage génératif de forme qui « permet aux designers d'ajouter rapidement des vecteurs détaillés aux formes dans leur propre style afin de donner naissance à des concepts ou d’enrichir des designs » ; l’amélioration de la fonction « Du texte en image vectorielle [Text to Pattern en anglais] accélère le processus de création, en facilitant l’idéation et la création pour les designers afin de créer et de mettre à l'échelle des motifs vectoriels personnalisés dans le cadre de projets, simplement à l’aide de prompts » ; quant à la Référence Stylistique, elle « aide les professionnels à modifier et mettre rapidement à l'échelle des créations graphiques vectorielles, notamment des sujets, des scènes et des icônes en fonction de leur propre style ».

La première des deux vidéos ci-dessus montre l’outil de Remplissage génératif de forme. La seconde figure la fonctionnalité Text to Pattern. Ce sont les versions courtes.

Voici les versions longues, pour les mêmes outils, dans le même ordre.

Pour les outils non-IA, l’outil Maquette dans Illustrator « permet de créer facilement des prototypes visuels de qualité pour des packagings de produit ou encore des vêtements en adaptant automatiquement l’illustration aux courbes et aux contours de l’objet en question » ; l’outil Cote « permet d’afficher des mesures précises en quelques clics, qu’il s’agisse de concevoir des packagings, des plans architecturaux, des dessins de mode, etc. » ; Retype « permet de convertir facilement du texte figé en texte mobile et modifiable, et d'identifier la police idéale pour les projets ».

Pour être complets et clore cette débauche de « permet », le communiqué parle d’outils de sélection enrichis dans Illustrator, dont un nouveau Rectangle de Sélection. La finalité... « aider les designers à sélectionner les objets avec précision, ce qui peut être utile dans les projets complexes et chargés ».

Enfin, à la fois pour Photoshop et Illustrator, l’outil panoramique et de zoom facilite et améliore la navigation dans les « documents ultracomplexes » avec mise à l’échelle de 3,13 % à 64,00 % ; la barre des tâches contextuelle « accélère les workflows grâce à un menu qui présente les prochaines actions pertinentes du processus de design ».

Toutes ces fonctionnalités sont disponibles dès aujourd’hui. Certaines d'entre elles (la plupart) restent toutefois au stade bêta.

L’IA générative, pour aider les créateurs…

Quelques mots sur une controverse liée à une mise à jour des conditions de service et amorcée début juin. Certains utilisateurs d’Adobe y avaient vu une manœuvre de l’entreprise pour exploiter librement leur travail, notamment afin de former des modèles d'IA.

Here it is. If you are a professional, if you are under NDA with your clients, if you are a creative, a lawyer, a doctor or anyone who works with proprietary files - it is time to cancel Adobe, delete all the apps and programs. Adobe can not be trusted. pic.twitter.com/LFnBbDKWLC — Wetterschneider (@Stretchedwiener) June 5, 2024

Adobe avait tenté de rassurer tout le monde en déclarant qu’elle n’entraînait pas son IA générative à partir du contenu des clients. Vous pouvez consulter l'article de blog titré Updating Adobe’s Terms of Use rédigé pour l'occasion via le lien.

Dans le communiqué de presse (également disponible en français ici) qui sert de source à ce papier, la société réitère cet engagement. Elle stipule notamment qu’elle s’engage à « respecter les droits des créateurs et ne jamais entraîner l’IA générative sur leur contenu créé ».

Reste que le déploiement massif d’outils d'IA générative facilitant la création questionne sur la pérennité de certains emplois, en particulier dans l’infographie en ce qui concerne Adobe.

Deepa Subramaniam, vice-président du marketing produit d'Adobe Creative Cloud, a déclaré à nos confrères de The Verge : « Notre objectif est de donner à tous les professionnels de la création les moyens de réaliser leurs visions créatives. Nous pensons que chaque changement technologique massif offre des opportunités de proposer de nouveaux produits et innovations à nos clients, et nous nous concentrons sur l'exploitation de la puissance de l'IA générative pour amplifier la créativité et l'expression humaines, et non pour les remplacer. »

Des propos attendus, mais assez hypocrites. Un rapport du FMI publié en début d’année estime que dans des économies développées comme celles du Royaume-Uni et des États-Unis, 60 % des emplois vont être exposés au déploiement de l’IA (plus que dans les économies émergentes). Alors certes, un tel chamboulement ouvre de nouvelles opportunités ; mais provoque combien d’infortunes ?