En cabine • Razer Huntsman v3 Pro

Optique et analogique : l'ultra haut de gamme perfectionné

Si vous rêviez de vous offrir un Hunstman V3 à vil prix, cette époque est révolue, pour peu qu'elle n’ait jamais existé. Avec cette nouvelle génération, Razer mise tout sur ses switches optiques et analogiques 2e génération, les seuls proposés sur les trois formats de Huntsman V3. Plus de Hunstman de pauvre, c'est désormais un produit qui se mérite et se paye au prix fort.

Sauf que depuis notre test du Huntsman V2 Analog, les concurrents de Razer ne se sont pas reposés sur leurs lauriers. Cette nouvelle itération a donc fort à faire pour conserver sa réputation de Rolls-Royce du clavier et justifier son tarif élitiste. Qu'en est-il en pratique ?