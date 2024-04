Ryzen Strix Halo : jusqu’à 175 W de TDP pour des processeurs mobiles, est-ce bien raisonnable ?

Vous l’aurez constaté, en ce moment, AMD se concentre principalement sur la commercialisation de déclinaisons « Pro » d’anciennes gammes. La société vient en effet de lancer ses Ryzen PRO Série 8040 (laptop) et Ryzen PRO Série 8000 (desktop) ; précédemment, les Ryzen Embedded 8000. Mais pas d’inquiétude, les mois à venir seront en partie jalonnés par des puces destinées au segment grand public, avec l’arrivée de nombreux produits attendus de longue date : des Ryzen 8000 Granite Ridge – a priori nommés Ryzen 9000 et dont nous reparlerons en fin d’article – pour les ordinateurs fixes ; une armada de gammes pour les ordinateurs portables, avec les Ryzen Strix Point, Fire Range et Strix Halo. Des informations relatives à ces derniers viennent d’être publiées sur les forums Chiphell. Elles dépeignent des Ryzen mobiles atypiques, faisant dans la surenchère ; heureusement, il ne faut pas les prendre pour argent comptant. En effet, si la publication propose des schémas qui ont l’air authentiques, beaucoup de postulats sont de pures spéculations : elle mêle des données bien documentées à d’autres, très hypothétiques. Nous allons tenter de démêler le vrai du faux.

Strix Halo : une nouvelle gamme de processeurs mobiles

Pour commencer, précisons que les plans d’AMD restent assez nébuleux en matière de processeurs laptop. Tout laisse à penser que la société mijote de nombreuses déclinaisons de Ryzen, aux saveurs logiquement encore indéterminées. Les Strix Halo, plat principal de ce papier, proposeraient ainsi, à l’instar des Fire Range, jusqu’à 16 cœurs cœurs Zen 5. Mais à l'inverse de ceux-là, ils posséderaient une armada de cœurs GPU : jusqu’à 40 unités de calcul. Pour la comparaison, le Radeon 780M des Ryzen mobiles actuels plafonne à 12 unités de calcul. Cette surenchère se ferait au prix d’une consommation élevée, avec une plage de TDP possiblement comprise entre 45 et … 120W, voire 175 W.

Les spécifications publiées sur Chiphell confirment les ingrédients de la recette susmentionnée : jusqu’à 16 cœurs Zen 5 via deux CCD cuisinés par TSMC en N4X ; un maximum de 40 unités de calcul RDNA 3.5 pour le GPU (soit 2 560 processeurs de flux, 80 accélérateurs AI, 40 accélérateurs Ray tracing ; d'autre part, AMD parle de RDNA 3+ et non de RDNA 3.5), lequel serait conçu sur nœud N4P. Le tout accompagné d’un NPU délivrant 45-50 TOPS, donc basé sur l'architecture XDNA 2. La salinité de l’ensemble serait élevée : fréquence CPU maximale donnée à 5,8 GHz environ, fréquence GPU de 3 GHz, prise en charge de la LPPDR5X-8533.

De telles quantités de cœurs CPU / GPU sont suggérées depuis plusieurs mois : Tom de la chaîne Moore’s Law is Dead par exemple en parlait dans une vidéo dès juillet dernier. Il était en revanche question d’un TDP maximal bien inférieur (120 W). Difficile de trancher pour le moment. À première vue, 175 W paraît énorme pour un processeur mobile. C’est une valeur digne d’un GPU laptop : une GeForce RTX 4090 mobile a un TGP compris entre 80 et 150 W ; seule la RX 7900M est plus énergivore, avec une limite fixée à 180 W.

© Moore's Law is Dead

Notez qu’une entrée, issue d'un manifeste d'expédition daté de fin avril, a ajouté une troisième option : elle mentionne une puce Strix Halo à 128 W de TDP.

De fait, tandis que les Strix Point sont pensés comme les successeurs des actuels processeurs Hawk Point et Phoenix, Strix Halo ouvrirait un tout nouveau segment, une catégorie à part. L’ambition : offrir des performances dignes d’un GPU dédié dans un format ultraportable via un APU puissant. Concrètement, Strix Halo serait la réponse d’AMD aux puces Apple Silicon, dont les déclinaisons Max et Ultra sont surchargées de cœurs GPU. Seulement dans le cas de la M2 Ultra, puce la mieux achalandée (jusqu’à l’arrivée d’une M3 de la même lignée), les 24 cœurs CPU et 76 cœurs GPU se contentent d’un TDP compris entre 60 et 90 W selon la machine. Bref, difficile de savoir jusqu’où AMD est prête à pousser l’enveloppe thermique de ses Ryzen. Ceci étant, concernant les fréquences, 5,8 GHz paraît optimiste : les Ryzen mobiles actuels ne dépassent pas 5,1 GHz. Les 3 GHz pour le GPU sont un peu plus cohérents ; certains Radeon 780M montent déjà à 2800 MHz.

Par ailleurs, vous aurez remarqué l’hypothèse du recours à une interface mémoire LPDDR5X-8533 de 256 bits, soit une bande passante de 273 Go/s. Le bande passante effective d'environ 500 Go/s renseigné dans le papier prend en compte le cache situé sur le SoC. Impossible d’infirmer ou de confirmer cette prévision en l’état. Sachant que Strix Halo est un APU à l’évidence pensé pour maximiser les performances GPU et NPU, il serait logique qu’AMD le gâte en matière de mémoire, ces deux applications y étant très sensibles. Précisons que les Ryzen 8000 mobiles supportent déjà la LPDDR5x-7500 / DDR5-5600.

Enfin, pour les E/S du SoC, l'image ci-dessous suggère douze lignes PCIe, deux ports USB4 40 Gbit/s et un port USB 3.2 Gen 2 20 Gbit/s.

Conjecturer les performances des Strix Halo, un exercice hasardeux...

Toujours dans le cadre de ce fil Chiphell, une publication conjecture des résultats pour les CPU et GPU, respectivement sous les benchmarks Cinebench et 3DMark. Jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas les scores de tests réels, mais de pures estimations établies sur la base de toutes les valeurs précédentes.

Des scores conjecturés par Chat-GPT ?

L’auteur spécule 2480 points en ST et 42 000 points dans Cinebench R23 pour le processeur Strix Halo à 16 cœurs ; 2350 et 34 000 points respectivement pour celui à 12 cœurs. Ces valeurs permettraient aux deux Strix Point de devancer légèrement le Core i9-14900HX en ST (2230 points) ; de le surclasser en MT (32 300 points) dans le cas du modèle 16 cœurs. Ici, rien de très irrationnel. Au passage, nous avons vérifié, les résultats des processeurs Ryzen 9 et Core i9 utilisés pour la comparaison sont authentiques.

Pour l’iGPU à 40 CU, celui d’un Strix Halo carburant à 140 W obtiendrait des scores supérieurs à une GeForce RTX 4060M configurée à 110 W dans Time Spy, Speedway et Port Royal. Il talonnerait presque une GeForce RTX 4070M à 140 W dans certains tests. C’est alléchant, mais hélas, toutes ces prévisions semblent basées sur du vent. En l’état, un Radeon 780M est loin de tenir tête à une RTX 2060 laptop.

Les cartes mères MSI et Asus prêtes à recevoir les Ryzen Granite Ridge

Pour finir, quelques mots sur les Ryzen desktop Granite Ridge mentionnés en début d’article – avec du concret cette fois. Asus et MSI ont déployé un microcode AGESA Combo AM5 Pi 1.1.7.0 patch A sur certaines de leurs cartes mères de série 600. Ce firmware apporte une prise en charge de « la prochaine génération » de CPU AMD. MSI a même publié un communiqué dans lequel la marque précise : « MSI annonce la dernière mise à jour du BIOS AGESA ComboPI 1.1.7.0 Patch A pour le support des CPU AM5 next gen sur les cartes mères X670E, X670, B650, A620. Les utilisateurs doivent simplement mettre à jour le BIOS avec la dernière version ». En conséquence, certains entrevoient une officialisation de ces Ryzen desktop Zen 5 dès juin prochain à l’occasion du Computex. Lisa Su s’exprimera en ouverture, le lundi 3 juin.

Vous y verrez un peu plus clair sur les différentes gammes à venir d'AMD avec le tableau ci-dessous. De nombreuses caractéristiques restent incertaines pour le moment.

Gamme Strix Point / Strix 1 Fire Range Strix Halo Granite Ridge Segment Processeur mobile milieu de gamme Processeur mobile haut de gamme Processeur mobile très haut de gamme Desktop CPU Conception Monolithique Multi Chiplet Multi Chiplet Multi Chiplet Nom de la série Ryzen 9050H/U (?) Ryzen 9055HX (?) Ryzen 9050 (?) Ryzen 9000 Quantité maximale de cœurs CPU 12C (4×Zen5 + 8×Zen5c) 16× Zen5 16× Zen5 16× Zen5 Quantité maximale de cœurs GPU 16CU RDNA 3+ 2CU RDNA2 ? 40CU RDNA 3+ 2CU RDNA2 TDP ~28-54W ~55-75W ~45-175W ? ~65-170W Date de lancement 2024 Début 2025 2025 2024

Pour le segment laptop, vous pouvez également jeter un œil à une feuille de route officieuse, publiée par MLID en novembre dernier.

© Moore's Law is Dead